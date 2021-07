Fir de Slowen ass et déi zweete Victoire an dësem Tour de France. Déi 7. Etapp hat hien och scho gewonnen.

Op der 19. Etapp ass et e Freideg iwwer flaach 207 Kilometer vu Mourenx op Libourne gaangen. Um Pabeier war et eng Etapp fir d'Sprinter, ma et sollt anescht kommen. De Peloton huet eng Echappée vun 20 Coureure fuere gelooss. Dës ass bannent de leschten 30 Kilometer duerch eng Partie Attacken ëmmer méi kleng ginn. 21 Kilometer virun der Arrivée huet dunn de Matej Mohoric déi decisiv Attack gesat. De Slowen konnt sech ofsetzen a sech d'Victoire en solitaire sécheren.

Als Zweeten an Drëtte sinn de Christophe Laporte an de Casper Pedersen op 58 Sekonnen ukomm.

De Peloton mam Leader Tadej Pogacar ass mat engem Réckstand vun iwwer 20 Minutten ukomm. De Slowen bleift onverännert un der Spëtzt vum General.

De Mark Cavendish huet e Freideg eng Chance leie gelooss, fir sech eng weider Etappevictoire an der Grande Boucle ze sécheren. De Britt kënnt jo aktuell op 34 Succèsen an ass domadder gläich op mam Rekord vum Eddy Merckx.

E Samschdeg steet nach een Zäitfueren um Programm an e Sonndeg ass et dann d'Arrivée vum Tour de France zu Paräis. Hei huet de Cavendish nach eng lescht Chance, fir nach emol als Éischten iwwert de wäisse Stréch ze fueren. 4 Mol ass him dat scho bei der 108. Editioun gegléckt.

D'Top 10 vun der Etapp

1. matej mohoric 165 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 19' 17"

2. christophe laporte 95 COFIDIS+ 00' 58"

3. casper pedersen 147 TEAM DSM + 00' 58"

4. mike teunissen 17 JUMBO - VISMA + 00' 58"

5. nils politt 76 BORA - HANSGROHE

6. edward theuns 48 TREK - SEGAFREDO + 01' 08"

7. michael valgren hundahl 115 EF EDUCATION - NIPPO + 01' 08"

8. georg zimmermann 218 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX + 01' 08"

9. anthony turgis 208 TOTALENERGIES + 01' 08"

10. jasper stuyven 47 TREK - SEGAFREDO + 01' 08"

D'Top 10 vum General

Läit nach net vir.

Quiz