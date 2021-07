E Samschdeg stoung op der 20. Etapp vum Tour de France een Zäitfueren iwwer 30,8 Kilometer vu Libourne op Saint-Emilion um Programm.

De beschte Chrono ass um Enn de Wout van Aert gefuer. Fir hien ass d'Auer no 35 Minutten an 53 Sekonne stoe bliwwen. De Kasper Asgreen ass mat engem Retard vun 21 Sekonnen iwwert de wäisse Stréch gefuer an Zweete ginn. Drëtte gouf de Jonas Vingegaard mat engem Réckstand vun 32 Sekonnen.

De Mann am Maillot jaune Tadej Pogacar ass den 8. op 57 Sekonne ginn.

Domat bleift et bei enger grousser Avance vum Tadej Pogacar am General. De Slowen steet deemno kuerz virun der Victoire vun der 108. Editioun vum Tour de France. Hien hëlt eng Avance vu 5 Minutten an 20 Sekonnen op den Zweete Jonas Vingegaard mat an déi lescht Etapp, déi iwwer 108,4 Kilometer vu Chatou op Paräis geet. Um leschten Dag ginn et jo normalerweis keng Verännerunge méi am General. Als Drëtten dierft e Sonndeg de Richard Carapaz op de Champs-Élysées um Podium stoen. Hien huet e Retard vu 7 Minutten an 3 Sekonnen op de Pogacar.

D'Aen dierften e Sonndeg och op de Mark Cavendish geriicht sinn. De Britt huet d'Chance op eng historesch Victoire. Sollt hie sech am Sprint duerchsetzen, da kéim hien op 35 Etappevictoiren an dat wär een neie Rekord. Aktuell huet hien der 34, genee wéi den Eddy Merckx aus der Belsch.

D'Top 10 vun der Etapp

1 WOUT VAN AERT 12 JUMBO - VISMA 00h 35' 53''

2 KASPER ASGREEN 52 DECEUNINCK - QUICK - STEP 00h 36' 14'' + 00h 00' 21''

3 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO - VISMA 00h 36' 25'' + 00h 00' 32''

4 STEFAN KÜNG 86 GROUPAMA - FDJ 00h 36' 31'' + 00h 00' 38''

5 STEFAN BISSEGGER 112 EF EDUCATION - NIPPO 00h 36' 37'' + 00h 00' 44''

6 MATTIA CATTANEO 54 DECEUNINCK - QUICK - STEP 00h 36' 42'' + 00h 00' 49''

7 MIKKEL BJERG 2 UAE TEAM EMIRATES 00h 36' 45'' + 00h 00' 52''

8 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 00h 36' 50'' + 00h 00' 57''

9 MAGNUS CORT NIELSEN 116 EF EDUCATION - NIPPO 00h 36' 53'' + 00h 01' 00''

10 DYLAN VAN BAARLE 28 INEOS GRENADIERS 00h 37' 14'' + 00h 01' 21''

D'Top 10 vum General

1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 80h 16' 59'' - B : 36'' -

2 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO - VISMA 80h 22' 19'' + 00h 05' 20''

3 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 80h 24' 02'' + 00h 07' 03''

4 BEN O'CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 80h 27' 01'' + 00h 10' 02''

5 WILCO KELDERMAN 73 BORA - HANSGROHE 80h 27' 12'' + 00h 10' 13''

6 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 80h 28' 42'' + 00h 11' 43''

7 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA - PREMIER TECH 80h 29' 22'' + 00h 12' 23''

8 GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 80h 32' 32'' + 00h 15' 33''

9 PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 80h 33' 03'' + 00h 16' 04''

10 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION - NIPPO 80h 35' 33'' + 00h 18' 34''

