De KoersBus gouf vun engem normalen, gebrauchte Bus zu engem Musée op Rieder ëmfunktionéiert.

An e bësse méi wéi 2 Méint ginn zu Louvain an der Belsch d'Weltmeeschterschaften am Cyclissem organiséiert. Dowéinst mécht de belsche Vëlosmusée "Koers" nach bis Enn Juli een Tour duerch d'Belsch an d'Nopeschlänner, fir d'WM-Geschicht nach besser ze promouvéieren. E Sonndeg de Mëtteg war de mobile Vëlosmusée zu Garnech.

De KoersBus, e gebrauchte Bus, deen zu engem Vëlosmusée ëmgebaut gouf, war e Sonndeg zu Garnech. Am Bus fënnt een ënnert anerem Vëloe vum Eddy Merckx, Annemiek van Vleuten an Tony Martin. Donieft fënnt ee Poustere vun organiséierte belsche Weltcup-Manchen, grad wéi Medailen an Trikoten. D'Zil ass et, de Visiteuren besonnesch ze weisen, firwat Flandern fir d'Weltmeeschterschaft erausgesicht gouf.

De KoersBus koum an d'Heemechtsduerf vum Elsy Jacobs. Am Joer 1958 konnt d'Elsy Jacobs déi 1. Vëlo-WM bei den Dammen zu Reims fir sech entscheeden. Nach ëmmer gëtt d'Elsy Jacobs zu Garnech geéiert.

D'Elsy Jacobs gouf och 15 Mol Lëtzebuerger Championne. An hirer gesamter Karriär ass si ronn 1.200 Coursse gefuer a konnt méi wéi 300 Mol gewannen. Si war bis ewell déi gréissten an erfollegräichste Lëtzebuerger Vëlosfuererin. Aktuell probéiert een d'Gläichberechtegung vun de Fraen am Vëlossport virunzedreiwen. Mam Passage vum KoersBus gouf zu Garnech un déi sportlech Karriär vum Elsy Jacobs erënnert.