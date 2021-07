E Sonndeg den Owend stoung beim Tour de France déi lescht Etapp um Programm, dat mat der traditioneller Arrivée zu Paräis op de Champs-Élysées.

Wéi ëmmer gouf et op der leschter prestigiéiser Etapp vum Tour de France ëmmer nees Attacke vun diverse Coureuren, déi probéiert hunn, sech duerch d'Bascht ze maachen. Ma wéi bal all Joer ass et zum Schluss awer zu engem Massesprint komm, wou sech de Wout van Aert am Sprint duerchsetze konnt. De Belsch wënnt domat seng 3. Etapp bei dëser Editioun vum Tour de France: eng Biergetapp, ee Contre-la-montre an elo och ee Sprint an dat och nach grad op de Champs-Élysées. De Mark Cavendish verpasst domat déi historesch 35. Victoire beim Tour de France.

D'Schlussvictoire am General ass da fir déi zweete Kéier hannertenee fir den Tadej Pogacar. Nieft dem jonke Slowen hunn et nach de Jonas Vingegaard an de Richard Carapaz op de Podium gepackt.

De Pogacar huet dann och nach d'Biergwäertung an d'Wäertung vum beschte Jonke fir sech decidéiert. De grénge Maillot vum beschte Sprinter geet un de Mark Cavendish.

D'Top 10 vun der Etapp

1 VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma

2 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Fenix ,,

3 CAVENDISH Mark Deceuninck - Quick Step ,,

4 MEZGEC Luka Team BikeExchange ,,

5 GREIPEL André Israel Start-Up Nation ,,

6 VAN POPPEL Danny Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

7 MATTHEWS Michael Team BikeExchange ,,

8 ARANBURU Alex Astana - Premier Tech ,,

9 BARTHE Cyril B&B Hotels p/b KTM ,,

10 WALSCHEID Max Team Qhubeka NextHash ,,

D'Top 10 vum General

1 POGAČAR Tadej UAE-Team Emirates

2 VINGEGAARD Jonas Team Jumbo-Visma 5:20

3 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 7:03

4 O'CONNOR Ben AG2R Citroën Team 10:02

5 KELDERMAN Wilco BORA - hansgrohe 10:13

6 MAS Enric Movistar Team 11:43

7 LUTSENKO Alexey Astana - Premier Tech 12:23

8 MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 15:33

9 BILBAO Pello Bahrain - Victorious 16:04

10 URÁN Rigoberto EF Education - Nippo 18:34

