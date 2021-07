Mir stellen Iech dës Woch an eiser Serie d'Lëtzebuerger Sportler vir, déi bei den 32. Olympesch Summerspiller zu Tokio mat dobäi sinn.

Serie Olympia-Sportler Kevin Geniets / Reportage Rich Simon

Op den Olympesche Spiller, déi e Freideg ufänken, ass d'Vëlosfederatioun mat 3 Athlete vertrueden. Domadder ass d'FSCL dee Verband, deen déi meeschte Lëtzebuerger Sportler zu Tokio mat dobäi huet. Ee vun hinnen ass de Kevin Geniets.

Et konnt ee gespaant sinn, wien d'FSCL nom Forfait vum Bob Jungels géif bei den Häre selektionéieren. Alleguerten d'Profie konnte sech Hoffnunge maachen. Um Enn ass de Choix op de Michel Ries an eben de Kevin Geniets gefall. Fir si zwee ass et déi éischten Olympia-Selektioun. Mat 24 Joer sinn d'Olympesch Spiller dann och een éischten internationalen Highlight an der Karriär vum Kevin Geniets.

"Et ass dat gréissten Event, wat et am Sport gëtt. Fir mech ass dat een Dram, een Zil, wat ech a menger Karriär erfëllen. Ech si stolz, Lëtzebuerg do ze vertrieden."

De Kevin Geniets ass wuel dee Lëtzebuerger Profi, deen an de leschten zwee Joer déi gréisste Fortschrëtter gemaach huet. Zweemol hannertenee konnt hie sech de Lëtzebuerger Championstitel sécheren. Mat senge 24 Joer ass hien elo a senger 3. Saison bei Groupama-FDJ an der World Tour ënner Kontrakt. Virun allem an de belsche Klassiker fillt hie sech wuel. Dëst Joer ass ënnert anerem eng 9. Plaz beim "Omloop Het Nieuwesblad" erausgesprongen. Bei der Strade Bianchi an Italien koum hien op déi 16. Plaz.

D'Olympia-Streck ass keng einfach. A genee wéi bei de Klassiker zielt et och zu Tokio, zum richtegen Zäitpunkt richteg placéiert ze sinn.

"D'Streck ass ganz schwéier. Eng 50 Kilometer virun der Arrivée ass eng Montée. Do muss ee mat driwwer kommen an dann huet een e gudden Deel gepackt. An dann ass och ee gutt Resultat deen Dag méiglech."

De Kevin Geniets an de Michel Ries hunn et als Duo sécherlech net einfach, fir sech géint déi grouss Natiounen ze behaapten. Mat bësse Chance a Reussite ass awer villäicht ee gutt Resultat an der Course en Ligne dran. Beim Contre-la-Montre geet kee vun hinnen zwee un den Depart.