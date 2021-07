Mir stellen Iech dës Woch an eiser Serie d'Lëtzebuerger Sportler vir, déi bei den 32. Olympesch Summerspiller zu Tokio mat dobäi sinn.

Serie Olympia-Sportler Michel Ries / Reportage Rich Simon

Am Cyclissem geet ënnert anerem de Michel Ries un den Depart. Mat 23 Joer ass et fir de Michel Ries déi éischte Participatioun bei Olympesche Spiller. Hie féiert awer d'Familljegeschicht weider. Bei den Olympesche Spiller zu Rio ass nämlech seng Cousine Chantal Hoffmann och an der Stroossecourse un den Depart gaangen. Zanter dem leschte Joer fiert de Michel Ries bei der amerikanescher World-Tour-Ekipp Trek-Segafredo. Direkt a sengem éischte Joer ass hien un den Depart vun engem vun den 3 groussen Tier gaangen, nämlech der Vuelta a Spuenien. Elo steet mat den Olympesche Spiller ee weidert Highlight virun der Dier. Fir hien ass et eng Éier d'Lëtzebuerger Faarwen zu Tokio ze vertrieden.

"Et ass dat gréisste Sportsevenement op der Welt. Et sinn net esou vill Leit déi d'Méiglechkeet kréien, un den Olympesche Spiller deelzehuelen. Eis Faarwen ze vertrieden, ass eng super Éier. Et gëtt engem Motivatioun. fir dohanne säi Bescht ze maachen."

De Parcours zu Tokio huet et a sech. Ënnert anerem mat enger schwéierer Montée eng 50 Kilometer virun der Arrivée. Hei heescht et mat dobäi ze sinn, fir och eng Chance ze hunn, ee gutt Resultat eraus ze fueren.

"Et gëtt keng einfach Course. Mir probéieren eis esou einfach wéi méiglech ze preparéieren. D'Ambitioune si fir deen Dag 110 Prozent ze ginn."

Als Duo wäerten de Michel Ries an de Kevin Geniets et awer ganz schwéier géint déi grouss Natioune kréien. 2008 bei de Spiller zu Peking ass den Andy Schleck de 5. ginn. Dat war dat beschte Resultat wat bis elo ee Lëtzebuerger Coureur bei Olympesche Spiller realiséiert huet.