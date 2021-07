Mir stellen Iech dës Woch an eiser Serie d'Lëtzebuerger Sportler vir, déi bei den 32. Olympesch Summerspiller zu Tokio mat dobäi sinn.

Serie Olympia-Sportler Christine Majerus / Rep. Rich Simon

Fir vill Sportler ass et een Dram, fir iwwerhaapt eng Kéier bei Olympesche Spiller kënnen ze starten. Déi mannste bréngen et fäerdeg, den Ticket dräimol ze léisen. Dat ass dem Christine Majerus awer gegléckt.

"Dat hei wäerte meng drëtt Spiller sinn. Dat ass dann nach méi wäert an dorop sinn ech extrem stolz. Ech hunn alles gemaach, fir mech esou schnell an esou gutt wéi méiglech fir dës Spiller ze qualifizéieren. Elo hoffen ech, datt ech eng gutt Course dohanne ka fueren."

Bei den Olympesche Spiller 2012 zu London koum d'Christine Majerus an der Course en Ligne am Haaptpeloton op déi 21. Plaz. 4 Joer drop zu Rio ass eng 18. Plaz erausgesprongen an am Contre la Montre eng 22. De Parcours an der japanescher Haaptstad kënnt dem Christine Majerus net onbedéngt entgéint. D'Zil ass et awer, fir een nach bessert Resultat eraus ze fueren, wéi bei deenen zwou éischten Olympia-Participatiounen.

"Ech sinn net eent vun deene beschte Grimpeuren am Peloton. Vun deem hier muss ech och mat realisteschen Ziler dohinner goen. Ech hoffen, dat mat enger gudder Dosis Motivatioun ze combléieren."

D'Christine Majerus kann, anescht wéi bei villen aneren Natiounen, net op Equipièren zielen. D'Lëtzebuergerin ass op sech eleng gestallt.

"Ech gi mat oppene Kaarten dohinner. Ech weess, datt ech net onbedéngt Acteur ka sinn. Ech muss méi reagéieren. Dann hoffen ech, datt de Renn-Zenario, deen déi aner decidéieren, mir entgéint kënnt."

D'Christine Majerus geet zu Tokio esouwuel an der Course en Ligne wéi och am Contre la Montre un den Depart.