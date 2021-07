Den Hollänner Dylan Groenewegen konnt sech géint de Fransous Hugo Hofstetter duerchsetzen an huet domat seng 1. Victoire dës Saison gefeiert.

En Dënschdeg stoung am Tour de Wallonie déi 1. Etapp um Programm. Iwwer 185,7 Kilometer goung et vu Genappe op Héron.

Um Enn war et den 28 Joer alen Dylan Groenewegen, dee sech géint déi aner Coureure behaapte konnt. Als Zweeten ass den Hugo Hofstetter mat der selwechter Zäit iwwert d'Arrivée gefuer, Drëtte gouf den Gianni Vermeersch.

Am General ass den Dylan Groenewegen Leader mat enger Avance vu 4 Sekonnen op den Hugo Hofstetter. Drëtten ass den Dries de Bondt mat engem Réckstand vu 4 Sekonnen op den Éischten.

Dëst Joer sinn och 2 Lëtzebuerger Cyclisten un den Depart gaangen. Den Alex Kirsch huet et en Dënschdeg op déi 33. Plaz gepackt, den Tom Wirtgen gouf op der éischter Etapp 135. Am General ass den Alex Kirsch 38. mat engem Retard vun 10 Sekonnen, den Tom Wirtgen läit op der 135. Plaz mat engem Réckstand vu 5 Minutten an 51 Sekonnen op den Dylan Groenewegen.

D'Top10

1 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 4:21:36

2 HOFSTETTER Hugo Israel Start-Up Nation ,,

3 VERMEERSCH Gianni Alpecin-Fenix ,,

4 KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates ,,

5 OLIVEIRA Rui UAE-Team Emirates ,,

6 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic ,,

7 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates ,,

8 ALLEGAERT Piet Cofidis, Solutions Crédits ,,

9 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka NextHash ,,

10 MENTEN Milan Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

...

33 KIRSCH Alex Trek - Segafredo ,,

135 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 5:41

De General

1 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 4:21:26

2 HOFSTETTER Hugo Israel Start-Up Nation 0:04

3 DE BONDT Dries Alpecin-Fenix ,,

4 VERMEERSCH Gianni Alpecin-Fenix 0:06

5 BIERMANS Jenthe Israel Start-Up Nation 0:07

6 DEWULF Stan AG2R Citroën Team 0:08

7 HERMANS Quinten Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:09

8 PLANCKAERT Baptiste Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

9 PAQUOT Tom Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

10 KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates 0:10

...

38 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 0:10

135 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 5:51