Den Hollänner huet sech virum Fernando Gaviria an dem Amaury Capiot behaapt.

E Mëttwoch ass et op der 2. Etapp vum Tour de Wallonie iwwer 120 Kilometer ronderëm Zolder gaangen. D'Decisioun ass am Massesprint gefall. De Fabio Jakobsen war de Stäerksten, dat virum Fernando Gaviria an dem Amaury Capiot.

Déi zwee Lëtzebuerger Alex Kirsch an Tom Wirtgen sinn am Peloton an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner iwwert d'Arrivée gefuer.

Am General bleift den Dylan Groenewegen un der Spëtzt. De Jakobsen ass zäitgläich den Zweeten. Op der 3. Plaz aktuell de Fernando Gaviria op 4 Sekonnen.

Den Alex Kirsch ass de 76. op 10 Sekonnen an den Tom Wirtgen den 135. op 5 Minutten an 51 Sekonnen.

D'Top10

1 JAKOBSEN Fabio Deceuninck - Quick Step 2:34:42

2 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates ,,

3 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic ,,

4 ALLEGAERT Piet Cofidis, Solutions Crédits ,,

5 PASQUALON Andrea Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

6 SARREAU Marc AG2R Citroën Team ,,

7 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka NextHash ,,

8 RENARD Alexis Israel Start-Up Nation ,,

9 OLDANI Stefano Lotto Soudal ,,

10 DEGENKOLB John Lotto Soudal ,,

...

109 KIRSCH Alex Trek - Segafredo ,,

118 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

De General

1 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 5 6:56:08

2 JAKOBSEN Fabio Deceuninck - Quick Step ,,

3 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 0:04

4 HOFSTETTER Hugo Israel Start-Up Nation ,,

5 HERMANS Quinten Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux ,,

6 DE BONDT Dries Alpecin-Fenix ,,

7 RESELL Erik Nordsaeter Uno-X Pro Cycling Team 0:05

8 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic 0:06

9 VERMEERSCH Gianni Alpecin-Fenix ,,

10 BIERMANS Jenthe Israel Start-Up Nation 0:07

...

76 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 0:10

135 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 5:51