Den Amerikaner Quinn Simmons huet sech en Donneschdeg géint de Belsch Stan Dewulf behaapt a sech d'Victoire geséchert.

Op der 3. Etapp vum Tour de Wallonie goung et iwwer 177 Kilometer vu Plombières op Erezée. Schlussendlech war et de Quinn Simmons, deen déi méi staark Been hat. Hien ass mat enger Sekonn Virsprong op de Stan Dewulf iwwert de wäisse Stréch gefuer. Drëtte gouf den Alexis Renard mat 13 Sekonne Retard.

Am General huet sech eppes un der Spëtzt gedoen. Neie Leader ass de Quinn Simmons. Hien huet eng Avance vun 3 Sekonnen op de Stan Dewulf. Drëtten am General ass den Alexis Renard mat engem Réckstand vun 19 Sekonnen.

De Lëtzebuerger Alex Kirsch ass als 82. iwwert d'Arrivée gefuer mat 11 Minutten an 20 Sekonnen op de Quinn Simmons. Den Tom Wirtgen gouf 51. op 1 Minutt an 31 Sekonnen. Am General ass den Alex Kirsch 79., den Tom Wirtgen 61.

D'Top10

1 SIMMONS Quinn Trek - Segafredo 4:07:19

2 DEWULF Stan AG2R Citroën Team 0:01

3 RENARD Alexis Israel Start-Up Nation 0:13

4 BARCELÓ Fernando Cofidis, Solutions Crédits ,,

5 EENKHOORN Pascal Team Jumbo-Visma ,,

6 VAN GILS Maxim Lotto Soudal 0:17

7 COVI Alessandro UAE-Team Emirates 0:25

8 WELLENS Tim Lotto Soudal ,,

9 MENTEN Milan Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

10 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic ,,

...

51 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 1:31

82 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 11:20

De General

1 SIMMONS Quinn Trek - Segafredo 11:03:27

2 DEWULF Stan AG2R Citroën Team 0:03

3 RENARD Alexis Israel Start-Up Nation 0:19

4 BARCELÓ Fernando Cofidis, Solutions Crédits 0:23

5 EENKHOORN Pascal Team Jumbo-Visma ,,

6 HERMANS Quinten Intermarché - Wanty- Gobert Matériaux 0:26

7 VAN GILS Maxim Lotto Soudal 0:27

8 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic 0:31

9 BIERMANS Jenthe Israel Start-Up Nation 0:32

10 LÓPEZ Juan Pedro Trek - Segafredo ,,

...

61 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 7:22

79 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 11:30