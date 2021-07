Den Hollänner konnt sech am Sprint géint den Italiener Giacomo Nizzolo an de Kolumbianer Fernando Gaviria duerchsetzen.

E Freideg stoung am Tour de Wallonie déi 4. an domat zweetleschten Etapp um Programm. Iwwer 206 Kilometer ass et vun Neufchâteau op Fleurus gaangen. Den 28 Joer alen Dylan Groenewegen ass dobäi fir déi 2. Kéier an dësem Tour als Éischten iwwer d'Arrivée gefuer, dëst am Sprint virum Giacomo Nizzolo an dem Fernando Gaviria.

Den Tom Wirtgen hat als 59. e Réckstand vun 2 Minutten a 14 Sekonnen. Den anere Lëtzebuerger Alex Kirsch gouf den 129. op 9 Minutten an 52 Sekonnen.

Am General bleift de Quinn Simmons no senger Victoire en Donneschdeg un der Spëtzt. De Stan Dewulf ass aktuell den Zweeten op 3 Sekonnen, op der 3. Plaz steet den Alexis Renard op 19 Sekonnen.

Den Tom Wirtgen ass am General den 53. mat 9 Minutten a 36 Sekonne Retard. Den Alex Kirsch ass den 99. op 21 Minutten an 22 Sekonnen.

D'Top 10



1 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 4:55:16

2 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka NextHash "

3 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates "

4 MOZZATO Luca B&B Hôtels p/b KTM "

5 SIMMONS Quinn Trek - Segafredo "

6 VERMEERSCH Gianni Alpecin-Fenix "

7 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic "

8 OLDANI Stefano Lotto Soudal "

9 SÉNÉCHAL Florian Deceuninck - Quick Step "

10 MENTEN Milan Bingoal Pauwels Sauces WB "

...

59 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 2:14

126 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 9:52

De General



1 SIMMONS Quinn Trek - Segafredo 5 15:58:43

2 DEWULF Stan AG2R Citroën Team 0:03

3 RENARD Alexis Israel Start-Up Nation 0:19

4 BARCELÓ Fernando Cofidis, Solutions Crédits 0:23

5 EENKHOORN Pascal Team Jumbo-Visma ,,

6 HERMANS Quinten Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:26

7 VAN GILS Maxim Lotto Soudal 0:27

8 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic 0:31

9 LIETAER Eliot B&B Hotels p/b KTM ,,

10 VAN DEN BOSSCHE Fabio Sport Vlaanderen - Baloise 0:32

...

53 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 9:36

99 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 21:22