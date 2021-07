Sëlwer a Bronze ginn un de Wout van Aert an den Tadej Pogacar. D'Lëtzebuerger Kevin Geniets a Michel Ries kommen op d'Plaze 37 an 73.

Bei der Stroossecourse am Cyclissem bei den Olympesche Spiller goung et iwwer 237 Kilometer vum Musashinonomori Park op de Fuji International Speedway.

Et war ee schwéiere Parcours well direkt zwee schwéier Bierger um Programm stoungen. Fréi nom Depart hat sech eng Echappée vun 8 Leit duerch d'Bascht gemaach. Déi haten tëschenzäitlech eng Avance vun iwwer enger Véierelsstonn, sinn herno nawell agefaange ginn.

Aus Lëtzebuerger Siicht waren de Kevin Geniets an de Michel Ries um Depart. Béid Coureuren hate schonns am 1. Bierg ronn 93 Kilometer virun der Arrivée hir Problemer, konnte sech awer festbäissen an dru bleiwen.

Am zweete Bierg hunn d'Belsch du ferm an d'Pedalle gedréckt an de Peloton ass ëmmer méi kleng ginn. Och déi zwee Lëtzebuerger konnten do net méi mathalen.

Ronn 38 Kilometer virun der Arrivée koum dunn d'Attack vum Tadej Pogacar an et konnte just nach déi 12 Bescht um Tour-de-France-Gewënner dru bleiwen.

Déi decisiv Attack koum um Enn vum Richard Carapaz. De Mann aus dem Ecuador wënnt um Enn en solitaire a séchert sech domat d'Goldmedail. Sëlwer a Bronz ginn un de Wout van Aert an den Tadej Pogacar.

De Kevin Geniets gëtt de 37. op 10 Minutten an 12 Sekonnen an de Michel Ries klasséiert sech als 73. op 16 Minutten an 20 Sekonnen.

