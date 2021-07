Den Tom Wirtgen huet sech no 5 Etappen als 49. klasséiert an den Alex Kirsch ass den 103. ginn.

Op der 5. a leschter Etapp vum Tour de Wallonie ass et e Samschdeg no 192 Kilometer tëscht Dinant a Quaregnon zu engem Massesprint komm. De Fabio Jakobsen konnt sech hei fir d'zweete Kéier an dëser Woch freeën. Den Hollänner huet sech virum Rüdiger Selig aus Däitschland an dem Belsch Milan Menten duerchgesat.

Den Tom Wirtgen ass um leschten Dag als 50. an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner iwwert d'Arrivée gefuer. Den Alex Kirsch hat als 91. e Retard vu 4 Minutten an 39 Sekonnen.

D'Schlussvictoire ass um Enn fir den US-Amerikaner Quinn Simmons. Den Tom Wirtgen gëtt den 49. op knapp 10 Minutten a fir den Alex Kirsch ass et déi 103. Plaz op ronn 26 Minutten.

Top 10 vun der Etapp

1 JAKOBSEN Fabio Deceuninck - Quick Step 4:32:31

2 SELIG Rüdiger BORA - hansgrohe 0:00

3 MENTEN Milan Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

4 MOZZATO Luca B&B Hotels p/b KTM ,,

5 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic ,,

6 STEWART Jake Groupama - FDJ ,,

7 KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates ,,

8 TILLER Rasmus Uno-X Pro Cycling Team ,,

9 VAN DER LIJKE Nick Riwal Cycling Team ,,

10 OLDANI Stefano Lotto Soudal ,,

...

50 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

91 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 4:39

Schlussklassement

1 SIMMONS Quinn Trek - Segafredo 0:00:00

2 DEWULF Stan AG2R Citroën Team 150 110 0:04

3 RENARD Alexis Israel Start-Up Nation 125 90 0:20

4 BARCELÓ Fernando Cofidis, Solutions Crédits 100 80 0:24

5 EENKHOORN Pascal Team Jumbo-Visma 85 70 ,,

6 HERMANS Quinten Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 70 60 0:27

7 VAN GILS Maxim Lotto Soudal 60 55 0:28

8 QUINN Sean Hagens Berman Axeon 50 50 0:31

9 CAPIOT Amaury Team Arkéa Samsic 40 45 0:32

10 MENTEN Milan Bingoal Pauwels Sauces WB 35 40 ,,

...

49 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 9:37

103 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 26:02