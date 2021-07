Eng fauschtdéck Iwwerraschung gouf et bei der Stroossecourse bei den Dammen, wou sech d'Anna Kiesenhofer aus Éisträich en solitaire Gold geséchert huet.

Déi 30 Joer al Éisträicherin war vu Kilometer 0 un un der Spëtzt. D'Annemiek van Vleuten aus Holland wënnt Sëlwer a Bronze geet un d'Italienerin Elisa Longo Borghini. D'Lëtzebuerger Championne, d'Christine Majerus, kënnt op déi 20. Plaz.

Resumé vun der Course

E Sonndeg goung et bei der Stroossecourse bei den Dammen iwwer 137 Kilometer vum Musashinonomori Park bis op de Fuji International Speedway.

De Peloton hat enger Echappée mam Anna Plichta, dem Anna Kiesenhofer an dem Omer Shapira eng Avance vun iwwer 10 Minutte ginn. Knapp 60 Kilometer virun der Arrivée hat dëse Spëtzegrupp awer nach ëmmer bal 9 Minutten Avance an deen Ament ass een hannen am Peloton dunn och nervös ginn. Nawell wollt keen esou richteg d'Aarbecht am Peloton maachen.

53,5 Kilometer virun der Arrivée huet d'Annemiek van Vleuten dunn aus dem Peloton eraus attackéiert.

An eng 30 Kilometer virun der Arrivée huet sech dunn och d'Christine Majerus gewisen, déi do an enger Descente aus dem Peloton eraus attackéiert huet.

Allerdéngs war de Retard no vir op d'Anna Kiesenhofer, déi mëttlerweil eleng un der Spëtzt war, nach op iwwer 5 Minutten.

De Peloton war nees regroupéiert a wéi si op de leschten Tour vu ronn 18 Kilometer gaange sinn, hate si nach 4 Minutte Retard op d'Kiesenhofer.

An d'Éisträicherin sollt dann och bis zum Schluss net méi ageholl ginn a konnt sech esou komplett iwwerraschend d'Goldmedail sécheren.