E Méindeg konnt de Britt Thomas Pidcock de Cross-Country verdéngt fir sech entscheeden a séchert sengem Land domat déi 3. Goldmedail zu Tokio.

Dëst mat enger Zäit vun 1 Stonn, 25 Minutten a 14 Sekonnen. Zweete gouf de Schwäizer Mathias Flückiger op 20 Sekonnen, Bronze geet un de Spuenier David Valero Serrano, dee 34 Sekonnen nom Pidcock iwwer d'Arrivée gefuer ass.

Nodeems d'Coureuren um Ufank nach relativ no beienee gefuer sinn, waren et déi zwee Schwäizer Mathias Flückiger an Nino Schurter, déi sech e puer Sekonne vum Rescht konnten ofsetzen. Just den Thomas Pidcock an de Neiséilänner Anton Cooper konnten nach drubleiwen.

Spéider war et dunn awer den 21 Joer jonke Pidcock, deen der erfuerener Konkurrenz un der Spëtzt dovugefuer ass. Just de Flückiger konnt mat e bësse Retard nach hannendru fueren, de Schurter an de Cooper hunn awer direkt 14 Sekonne verluer.

10 Kilometer virun der Arrivée haten déi zwee Ausrësser du schonns e Virsprong vun 38 Sekonnen. Et war ofzegesinn, datt déi zwee Gold ënner sech ausmaache géingen, ma de Pidcock huet awer e méi frëschen Androck gemaach an huet ëmmer rëm Attacke probéiert.

Eng Véierelsstonn virum Enn huet de Pidcock, deen um Méindeg net ze bremse war, sech dunn e Virsprong vu 15 Sekonnen erausgeschafft. De Flückiger louch kloer op Sëlwer-Cours, eng Minutt hannert him koum en Trio aus dem Nino Schurter, dem Anton Cooper an dem Franzous Victor Koretzky.

Den Thomas Pidcock konnt seng aussergewéinlech Leeschtung du mat der éischter Goldmedail iwwerhaapt fir Groussbritannien am Mountainbike kréinen. De Mathias Flückiger ass wéi erwaart als zweeten ukomm, am Kampf ëm Bronze konnt den David Valero Serrano sech awer duerchsetzen, dëst duerch ee grandiose Schlussspurt.

D’Olympesch Spiller am Bild by AFP © AFP