An der Nuecht op e Mëttwoch eiser Zäit war zu Tokio d'Zäitfuere am Cyclissem bei den Dammen.

Hei konnt sech d'Annemiek Van Vleuten aus Holland duerchsetzen, dat mat enger Zäit vun 30 Minutten, 13 Sekonnen an 49 Honnertstel. Mat hir um Podium stoungen d'Marlen Reusser aus der Schwäiz (31:09,96) an d'Anna Van der Breggen och aus Holland (31:15,12).

Eenzeg Lëtzebuergerin an der Course war d'Christine Majerus, déi fir de Parcours vun 22,1 Kilometer a 34 Minutten, 34 Sekonnen an 13 Honnertstel hannert sech bruecht huet. Domadder koum si op d'Plaz 21 vu 25 Sportlerinnen.

D'Klassement

© AFP

1 VAN VLEUTEN Annemiek Netherlands 0:30:13

2 REUSSER Marlen Switzerland +0:56

3 VAN DER BREGGEN Anna Netherlands +1:02

4 BROWN Grace Australia +1:09

5 NEBEN Amber United States +1:13

6 BRENNAUER Lisa Germany +1:57

7 DYGERT Chloe United States +2:16

8 MOOLMAN Ashleigh South Africa +2:24

9 LABOUS Juliette France +2:29

10 LONGO BORGHINI Elisa Italy +2:47

11 GIGANTE Sarah Australia +2:48

12 KIRCHMANN Leah Canada ,,

13 KLEIN Lisa Germany ,,

14 CANUEL Karol-Ann Canada +2:54

15 SHAPIRA Omer Israel +3:02

16 AMIALIUSIK Alena Belarus +3:08

17 NORSGAARD Emma Denmark +3:37

18 SHACKLEY Anna Great Britain +4:00

19 VAN DE VELDE Julie Belgium +4:10

20 AALERUD Katrine Norway +4:20

21 MAJERUS Christine Luxembourg +4:21

22 YONAMINE Eri Japan ,,

23 GARCÍA Mavi Spain +4:26

24 PLICHTA Anna Poland +4:43

25 ALIZADA Masomah Refugee Olympic Team +13:51