D'Lëtzebuergerin war an der Finall vun enger Chute ausgebremst ginn, ma krut déi nämlecht Zäit wéi d'Gewënnerin Kristen Faulkner opgeschriwwen.

Op der 1. Etapp vum Tour duerch Norwegen ass et en Donneschdeg iwwer hiwweleg 141 Kilometer vun Halden op Sarpsborg gaangen.

D'Victoire war um Enn fir d'US-Amerikanerin Kristen Faulkner. Si war an der Echappée vum Dag a konnt sech nach esou just iwwert d'Arrivée retten an ass domadder elo och d'Leaderin. D'Susanne Andersen aus Dänemark an d'Alice Barnes aus Groussbritannien sinn zäitgläich mat der Gewënnerin iwwert d'Arrivée gefuer.

D'Christine Majerus gouf an der Finall duerch eng Chute ausgebremst. D'Lëtzebuergerin ass mat engem Retard iwwert d'Arrivée gefuer, ma krut déi nämmlecht Zäit wéi d'Faulkner opgeschriwwen. D'Christine Majerus huet sech déi éischt Sprintwäertung op der Etapp geséchert. Am General ass d'Lëtzebuerger Championne déi 45. op 10 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 FAULKNER Kristen Team TIBCO - SVB 3:38:15

2 ANDERSEN Susanne Team DSM ,,

3 BARNES Alice Canyon SRAM Racing ,,

4 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope,,

5 MARKUS Femke Parkhotel Valkenburg ,,

6 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women ,,

7 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team ,,

8 FOURNIER Roxane SD Worx ,,

9 GUARISCHI Barbara Movistar Team ,,

10 BERTIZZOLO Sofia Liv Racing ,,

...

96 MAJERUS Christine SD Worx 4:48

De General

1FAULKNER KristenTeam TIBCO - SVB 5 3:38:05

2ANDERSEN SusanneTeam DSM 0:04

3BARNES AliceCanyon SRAM Racing 0:06

4LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:10

5 MARKUS Femke Parkhotel Valkenburg ,,

6 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women ,,

7 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team ,,

8 FOURNIER Roxane SD Worx ,,

9 GUARISCHI Barbara Movistar Team ,,

10 BERTIZZOLO Sofia Liv Racing ,,

...

45 MAJERUS Christine SD Worx ,,

Schreiwes vum Christine Majerus

Christine Majerus était de retour à la compétition en Norvège aujourd’hui après sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Le Ladies Tour of Norway, épreuve par étapes du calendrier World Tour, s’est élancé aujourd’hui avec une première étape de 132,4 kilomètres sur un profil quelque peu vallonné.

Après quelques kilomètres de course seulement, le premier sprint intermédiaire est remporté par Christine Majerus qui réalise une bonne entrée en matière.

Cinq concurrentes faussent ensuite compagnie au peloton et se retrouvent échappées à l’avant de la course. Elles compteront jusqu’à trois minutes d’avance sur le peloton.

Dans les derniers kilomètres, l’américaine Kristen Faulkner est la seule rescapée de l’échappée et continue son effort en solitaire.

De son côté, Christine Majerus se retrouve malheureusement gênée par une chute devant elle à moins de trois kilomètres de l’arrivée et elle ne peut donc pas disputer ses chances dans le final de la course.

Quant au peloton, celui-ci réussit à revenir à quelques mètres de Kristen Faulkner (Team Tibco- Silicon Valley Bank) sur la ligne d’arrivée mais celle-ci s’adjuge finalement cette première étape en devançant Susanne Andersen (Team DSM) et Alice Barnes (Canyon Sram Racing).

Christine Majerus, qui a rallié l’arrivée après la chute, est classée dans le même temps que la vainqueur du jour.