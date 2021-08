D'Lëtzebuergerin ass zäitgläich mat der Gewënnerin Riejanne Markus aus Holland iwwert de wäisse Stréch gefuer.

Op der 2. Etapp am Tour duerch Norwegen ass et e Freideg iwwer 145 Kilometer vun Askim op Mysen gaangen. D'Decisioun ëm d'Etappevictoire ass am Massesprint gefall. Hei hat d'Hollännerin Riejanne Markus déi séierste Been. D'US-Amerikanerin Coryn Rivera an d'Kanadierin Alison Jackson sinn als Zweet respektiv Drëtt iwwert d'Arrivée gefuer.

D'Christine Majerus huet sech an der nämmlechter Zäit wéi d'Gewënnerin als gutt 13. klasséiert.

Leaderin am General bleift d'US-Amerikanerin Kristen Faulkner. D'Christine Majerus ass 41. op 10 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma Women 3:40:01

2 RIVERA Coryn Team DSM ,,

3 JACKSON Alison Liv Racing ,,

4 CHABBEY Elise Canyon SRAM Racing ,,

5 CANT Sanne Plantur-Pura ,,

6 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women ,,

7 ROY Sarah Team BikeExchange ,,

8 GASPARRINI Eleonora Camilla Valcar - Travel & Service ,,

9 BORGLI Stine FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

10 FAULKNER Kristen Team TIBCO - SVB ,,

...

13 MAJERUS Christine SD Worx ,,

De General

1 FAULKNER Kristen Team TIBCO - SVB 8 7:18:06

2 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma Women ,,

3 ANDERSEN Susanne Team DSM 0:04

4 RIVERA Coryn Team DSM ,,

5 JACKSON Alison Liv Racing 0:06

6 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women 0:10

7 CANT Sanne Plantur-Pura ,,

8 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

9 CHABBEY Elise Canyon SRAM Racing ,,

10 ROY Sarah Team BikeExchange ,,

...

41 MAJERUS Christine SD Worx ,,