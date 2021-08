De Lëtzebuerger wëllt am Vëlodrom zu Rochefort de 24-Stonne-Weltrekord vum Christophe Strasser knacken.

E Samschdeg de Mëtteg um 14 Auer start de Cyclist Ralph Diseviscourt säi Versuch fir de 24-Stonne-Weltrekord ze briechen.

Klickt hei, fir de Weltrekordversuch vum "Dizzy" iwwert de Livetracking ze suivéieren.

915 Kilometer ass de Ralph Diseviscourt d'lescht Joer zu Veianen um Oberbecken gefuer. Viru knapp 3 Wochen ass de Christophe Strasser 1.026 Kilometer gefuer. Zwar an enger anerer Kategorie wéi dem Ralph Diseviscourt säin eegene Rekord, ma et ass dem Éisträicher säi Weltrekord, deen hien elo wëll briechen.

Gelénge soll him dat am Outdoor Vëlodrom zu Rochefort hei vir an der Belsch. Eng Ronn huet hei 400 Meter. Fir déi 1.026 Kilometer vum Christophe Strasser ze packen, muss den "Dizzy" op d'mannst 2.566 Tier am Vëlodrom dréinen.

Den Ultry-Cyclist huet geplangt, fir keng Paus wärend de 24 Stonnen ze maachen. De Ravi wäert am Fuere geschéien. Säin Equipage wäert dofir mat Hëllef vun engem S-Pedelec him d'Bidoen an d'Iessen iwwerreechen.