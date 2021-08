D'Christine Majerus ass um 3. Dag déi 52. op knapp 8 Minutte ginn a läit elo am General op der 43. Plaz.

No 145 Kilometer tëscht Drammen an Norefjell konnt sech e Samschdeg op der drëtter Etapp vum Tour duerch Norwegen d'Annemiek van Vleuten d'Victoire sécheren. D'Hollännerin huet sech uewenaus zu Norefjell en solitaire duerchgesat. D'Ashleigh Moolman aus Südafrika hat als Zweet e Réckstand vu 35 Sekonnen. Drëtt ass d'Spuenierin Mavi Garcia op 41 Sekonne ginn.

D'van Vleuten ass elo och déi nei Leaderin am General. Si huet eng Avance vun 39 Sekonnen op d'Coequipière vum Christine Majerus Moolman.

D'Christine Majerus huet op der 3. Etapp als 52. 7 Minutten an 42 Sekonne verluer. Am General ass d'Lëtzebuerger Championne elo déi 43. op 7 Minutten an 42 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team3:52:17

2 MOOLMAN Ashleigh SD Worx 0:35

3 GARCÍA Mavi Alé BTC Ljubljana 0:41

4 REUSSER Marlen Alé BTC Ljubljana 0:44

5 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:48

6 FAULKNER Kristen Team TIBCO - SVB 0:50

7 NEYLAN Rachel Parkhotel Valkenburg ,,

8 FISHER-BLACK Niamh SD Worx 1:01

9 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women 1:12

10 LABOUS Juliette Team DSM ,,

...

52 MAJERUS Christine SD Worx 7:42

De General

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 11:10:25

2 MOOLMAN Ashleigh SD Worx 0:39

3 GARCÍA Mavi Alé BTC Ljubljana 0:47

4 FAULKNER Kristen Team TIBCO - SVB 0:50

5 REUSSER Marlen Alé BTC Ljubljana 0:54

6 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:58

7 NEYLAN Rachel Parkhotel Valkenburg 1:00

8 FISHER-BLACK Niamh SD Worx 1:11

9 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma Women 1:13

10 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women 1:22

...

43 MAJERUS Christine SD Worx 7:52