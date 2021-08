D'Annemiek van Vleuten huet sech am Tour duerch Norwegen d'Schlussvictoire geséchert.

Op der 4. a leschter Etapp am Tour duerch Norwegen huet sech e Sonndeg d'Chloe Hosking d'Victoire geséchert. No 141 Kilometer tëscht Drobak an Halden huet d'Australierin d'US-Amerikanerin Coryn Rivera an d'Italienerin Chiara Consonni am Sprint op d'Plazen 2 an 3 verwisen.

D'Christine Majerus ass op eng staark 4. Plaz gefuer.

D'Schlussvictoire ass fir d'Annemiek van Vleuten. D'Hollännerin huet sech virum Ashleigh Moolman an dem Kristen Faulkner duerchgesat.

D'Christine Majerus huet wärend deene véier Deeg vill fir hir Ekipp an d'Moolman misse schaffen. D'Lëtzebuerger Championne gëtt um Enn déi 40. op 7 Minutten an 52 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 HOSKING Chloe Trek-Segafredo Women 50 30 3:36:06

2 RIVERA Coryn Team DSM 40 18 ,,

3 CONSONNI Chiara Valcar - Travel & Service 30 12 ,,

4 MAJERUS Christine SD Worx 25 7 ,,

5 ROY Sarah Team BikeExchange 20 4 ,,

6 CHABBEY Elise Canyon SRAM Racing 18 3 ,,

7 CECCHINI Elena SD Worx 15 2 ,,

8 JACKSON Alison Liv Racing 10 1 ,,

9 DUVAL Eugénie FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 8 ,,

10 MOBERG Emilie Drops - Le Col s/b TEMPUR. 6 ,,

De General

1 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 200 150 14:46:31

2 MOOLMAN Ashleigh SD Worx 150 110 0:39

3 FAULKNER Kristen Team TIBCO - SVB 125 90 0:50

4 REUSSER Marlen Alé BTC Ljubljana 100 80 0:54

5 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 85 70 0:58

6 NEYLAN Rachel Parkhotel Valkenburg 70 60 1:00

7 MARKUS Riejanne Team Jumbo-Visma Women 60 55 1:13

8 LABOUS Juliette Team DSM 50 50 1:22

9 BRAND Lucinda Trek-Segafredo Women 40 45 ,,

10 KASTELIJN Yara Plantur-Pura 35 40 1:24

...

40 MAJERUS Christine SD Worx 3 7:52