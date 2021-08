D'Lëtzebuerger Kevin Geniets an den Alex Kirsch hu sech als 148. respektiv 167. klasséiert.

Um 2. Deeg vun der Vuelta ass et iwwer flaach 166 Kilometer vu Caleruega op Burgos gaangen. Hei war et de Belsch Jasper Philipsen, deen déi stäerkste Been hat. Déi 2. Plaz huet sech de Fabio Jakobsen geséchert. Hien ass déi selwecht Zäit iwwert de wäisse Stréch gefuer wéi de Philipsen. Drëtte gouf de Michael Matthews.

De Primoz Roglic bleift Leader am General an huet e Virsprong vu 4 Sekonnen op den Alex Aranburu. De Michael Matthews ass 3. mat engem Réckstand vun 10 Sekonnen.

De Lëtzebuerger Kevin Geniets ass op 2 Minutten a 35 Sekonnen den 148. ginn, den Alex Kirsch gouf 167. mat engem Retard vun 2 Minutten a 35 Sekonnen. Am General ass de Geniets elo 146. mat 3 Minutten an 1 Sekonn Retard an de Kirsch 162. op 3 Minutten an 21 Sekonnen.

D'Klassement vun der Etapp

1 PHILIPSEN Jasper 3:58:57

2 JAKOBSEN Fabio ,,

3 MATTHEWS Michael ,,

4 MOLANO Juan Sebastián ,,

5 ARANBURU Alex ,,

6 ABERASTURI Jon ,,

7 LAAS Martin BORA ,,

8 MINALI Riccardo ,,

9 VERMEERSCH Florian ,,

10 ALLEGAERT Piet ,,

...

148 GENIETS Kevin 2:35

167 KIRSCH Alex 2:35

De General



1 1 - ROGLIČ Primož 4:07:29

2 2 - ARANBURU Alex 0:04

3 9 ▲6 MATTHEWS Michael 0:10

4 5 ▲1 ČERNÝ Josef ,,

5 6 ▲1 VAN BAARLE Dylan 0:11

6 7 ▲1 BAGIOLI Andrea 0:12

7 10 ▲3 VLASOV Aleksandr 0:14

8 11 ▲3 POLANC Jan 0:15

9 12 ▲3 KUSS Sepp ,,

10 13 ▲3 HAGA Chad 0:17

...

146 41 ▼105 GENIETS Kevin 3:01

162 110 ▼52 KIRSCH Alex 3:21