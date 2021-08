D'Lëtzebuerger Kevin Geniets an Alex Kirsch sinn e Freideg op iwwer 26 Minutten ukomm.

Um 7. Dag vun der Vuelta stoung eng Biergetapp um Programm. Iwwer 152 Kilometer ass vu Gandia op Balcon de Alicante gaangen.

Aus der Echappée vum Dag gewënnt de Michael Storer mat 21 Sekonnen Avance op de Carlos Verona. 3. gëtt de Pavel Sivakov mat engem Retard vu 59 Sekonnen.

Am General bleift de Primoz Roglic weiderhi vir. Neien 2. ass elo de Felix Grossschartner op 8 Sekonnen. 3. ass den Enric Mas mat engem Retard vu 25 Sekonnen.

De Kevin Geniets gëtt den 129. an den Alex Kirsch den 139.. Allebéid hate si e Réckstand vu 26 Minutten an 29 Sekonnen. Am General ass de Geniets den 152. op 53 Minutten a 40 Sekonnen an de Kirsch den 155. mat 54 Minutten an 53 Sekonne Retard.

D'Top10

1 STORER Michael Team DSM 4:10:13

2 VERONA Carlos Movistar Team 0:21

3 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 0:59

4 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 1:16

5 HAIG Jack Bahrain - Victorious 1:24

6 BARDET Romain Team DSM 1:32

7 GROßSCHARTNER Felix BORA - hansgrohe 1:32

8 KRON Andreas Lotto Soudal 1:37

9 CRAS Steff Lotto Soudal 2:17

10 POLANC Jan UAE-Team Emirates 2:29

...

129 KÉVIN GENIETS 122 GROUPAMA - FDJ 04h 36' 42'' + 00h 26' 29''

139 ALEX KIRSCH 214 TREK - SEGAFREDO 04h 37' 03'' + 00h 26' 50''

De General

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 25:18:35

2 GROSSSCHARTNER Felix BORA - hansgrohe 0:08

3 MAS Enric Movistar Team 0:25

4 LÓPEZ Miguel Ángel Movistar Team 0:36

5 POLANC Jan UAE-Team Emirates 0:38

6 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 0:41

7 HAIG Jack Bahrain - Victorious 0:57

8 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 0:59

9 VLASOV Aleksandr Astana - Premier Tech 1:06

10 YATES Adam INEOS Grenadiers 1:22

...

152 KÉVIN GENIETS 122 GROUPAMA - FDJ 26h 12' 15'' + 00h 53' 40''

155 ALEX KIRSCH 214 TREK - SEGAFREDO 26h 13' 28'' + 00h 54' 53''