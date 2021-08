Den Hollänner huet sech am Sprint virum Alberto Dainese an dem Jasper Philipsen behaapt.

Bei der Vuelta hunn e Samschdeg op der 8. Etapp 178 flaach Kilometer op d'Coureure ronderëm de Leader Primoz Roglic gewaart. Wéi erwaart ass et um Enn zu engem Massesprint komm an do hat de Fabio Jakobsen nees déi séierste Been. Den Hollänner feiert domadder seng zweete Victoire bei dëser Vuelta. Op d'Plazen 2 an 3 sinn den Italiener Alberto Dainese an de Belsch Jasper Philipsen gefuer.

De Alex Kirsch hat als 132. e Retard vun 30 Sekonnen op de Gewënner. De Kevin Geniets ass als 141. op eng Minutt an 41 Sekonnen iwwert de wäisse Stréch gefuer.



Am General bleift de Primoz Roglic onverännert un der Spëtzt. Hien huet e Virsprong vun 8 Sekonnen op de Felix Grossschartner a 25 Sekonnen op den Eric Maas.

Geniets a Kirsch leien op de Plazen 150 respektiv 151, dat mat engem Réckstand vun iwwer 55 Minutten.

D'Top10

1 FABIO JAKOBSEN 91 DECEUNINCK - QUICK - STEP 03h 56' 05''

2 ALBERTO DAINESE 193 TEAM DSM 03h 56' 05''

3 JASPER PHILIPSEN 26 ALPECIN - FENIX 03h 56' 05''

4 JORDI MEEUS 55 BORA - HANSGROHE 03h 56' 05''

5 ITAMAR EINHORN 155 ISRAEL START-UP NATION 03h 56' 05''

6 ARNAUD DEMARE 121 GROUPAMA - FDJ 03h 56' 05''

7 MICHAEL MATTHEWS 181 TEAM BIKEEXCHANGE 03h 56' 05''

8 MARTIN LAAS 54 BORA - HANSGROHE 03h 56' 05''

9 PIET ALLEGAERT 82 COFIDIS 03h 56' 05''

10 JON ABERASTURI IZAGA 72 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03h 56' 05''

...

132 ALEX KIRSCH 214 TREK - SEGAFREDO 03h 56' 35'' + 00h 00' 30''

141 KÉVIN GENIETS 122 GROUPAMA - FDJ 03h 57' 46'' + 00h 01' 41''

De General

1 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO - VISMA 29h 14' 40''

2 FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA - HANSGROHE 29h 14' 48'' + 00h 00' 08''

3 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 29h 15' 05'' + 00h 00' 25''

4 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 29h 15' 16'' + 00h 00' 36''

5 JAN POLANC 227 UAE TEAM EMIRATES 29h 15' 18'' + 00h 00' 38''

6 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 29h 15' 21'' + 00h 00' 41''

7 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 29h 15' 37'' + 00h 00' 57''

8 SEPP KUSS 6 JUMBO - VISMA 29h 15' 39'' + 00h 00' 59''

9 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA - PREMIER TECH 29h 15' 46'' + 00h 01' 06''

10 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 29h 16' 02'' + 00h 01' 22''

...

150 KÉVIN GENIETS 122 GROUPAMA - FDJ 30h 10' 01'' + 00h 55' 21''

151 ALEX KIRSCH 214 TREK - SEGAFREDO 30h 10' 03'' + 00h 55' 23''