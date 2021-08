De Lëtzebuerger ass an der Schwäiz zesumme mam Konny Looser gefuer.

No 5 Etappen, 327 Kilometer an 11.000 Héichtemeter ass de Lëtzebuerger Mountainbike-Champion Sören Nissen bei der Swiss Epic zesumme mat sengem Schwäizer Partner

Konny Looser op déi 3. Plaz am General gefuer.