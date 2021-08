Déi 34 Joer al Lëtzebuergerin hat op der Arrivée ee Retard vu 4 Sekonnen op d'Gewënnerin Alison Jackson vu Liv Racing.

Op der 1. Etapp vum SIMAC Ladies Tour an Holland ass et iwwer flaach 134,4 Kilometer vun Zwolle op Hardenberg gaangen. Gewonne gouf dës Etapp am Sprint vum Alison Jackson virum Maëlle Grosstête. 3. gouf d'Lorena Wiebes op 4 Sekonnen.

Nei Leaderin am General ass d'Alison Jackson virum Marianne Vos. D'Lorena Wiebes ass elo déi nei 3. op 3 Sekonnen.

D'Christine Majerus ass als 28. mat engem Retard vu 4 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer an ass am General elo 7. op 7 Sekonnen.

D'Top 10

1 JACKSON Alison Liv Racing 3:18:20

2 GROSSETÊTE Maëlle FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

3 WIEBES Lorena Team DSM 0:04

4 VOS Marianne Team Jumbo-Visma Women ,,

5 KOOL Charlotte NXTG Racing ,,

6 GUARISCHI Barbara Movistar Team ,,

7 NORSGAARD Emma Movistar Team ,,

8 BALSAMO Elisa Valcar - Travel & Service ,,

9 BASTIANELLI Marta Alé BTC Ljubljana ,,

10 UNEKEN Lonneke SD Worx ,,

...

28 MAJERUS Christine SD Worx ,,

De General

1 JACKSON Alison Liv Racing 3:21:25

2 VOS Marianne Team Jumbo-Visma Women ,,

3 WIEBES Lorena Team DSM 0:03

4 VAN DIJK Ellen Trek-Segafredo Women 0:05

5 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:06

6 UNEKEN Lonneke SD Worx ,,

7 MAJERUS Christine SD Worx 0:07

8 GROSSETÊTE Maëlle FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:08

9 BALSAMO Elisa Valcar - Travel & Service ,,

10 KLEIN Lisa Canyon SRAM Racing ,,