De Lëtzebuerger huet eng gutt Leeschtung gewisen a kennt um Enn op déi gutt 8. Plaz. Domat mëscht hien am General e Sprong vun 30 Plazen no fir.

Op der 14. Etapp vu Mountain-Don Benito op Pico Villuercas iwwer 165,7 km gaangen. Op enger schwéierer Biergetapp mat 4 Koppen huet sech um Enn de Fransous Romain Bardet (Team-DSM) mat 44 Sekonnen virum Jesus Herrada (Team-Cofidis) duerchgesaat. Op déi 3. Plaz fiert den Australier Jay Vine vun der Ekipp Alpecin.

De Kevin Geniets ass den 8. op 1 Minutte an 46 Sekonne ginn. Den Alex Kirsch ass als 130. mat engem Retard vu 29 Minutten a 34 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer. Am General ass de Geniets den 94. op iwwer eng Stonn an 48 Minutten, de Kirsch ass den 147 op iwwer zwou Stonnen an 32 Minutten.

D'Top10

1 BARDET Romain Team DSM 100 80 4:20:36

2 HERRADA Jesús Cofidis, Solutions Crédits 40 50 0:44

3 VINE Jay Alpecin-Fenix 20 35 ,,

4 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 12 25 1:12

5 CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team 4 18 1:14

6 HOLMES Matthew Lotto Soudal 15 1:16

7 ZEITS Andrey Team BikeExchange 12 1:19

8 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 10 1:46

9 PRODHOMME Nicolas AG2R Citroën Team 8 2:04

10 TRATNIK Jan Bahrain - Victorious 6 2:15

130 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 29:34

De General

1 EIKING Odd Christian Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 20 55:03:17

2 MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 0:54

3 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 1:36

4 MAS Enric Movistar Team 2:11

5 LÓPEZ Miguel Ángel Movistar Team 3:04

6 HAIG Jack Bahrain - Victorious 3:35

7 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 4:21

8 YATES Adam INEOS Grenadiers 4:49

9 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 4:59

10 GROßSCHARTNER Felix BORA - hansgrohe 5:31

94 GENIETS Kevin Groupama - FDJ 01:48:08

147 KIRSCH Alex Trek - Segafredo 02:32:34