D'Lëtzebuergerin Christine Majerus ass jo no enger Chutte net méi an der Course mat dobäi.

Op der 4. Etapp vum SIMAC Ladies Tour an Holland ass et vun Geleen op Sweikhuizen iwwer 148,9 Kilometer gaangen. Gewonne gouf dës Etapp vun der Hollänerin Marianne Vos virum Katarzyna Niewiadoma op 2 Sekonnen. 3. gouf d'Chantal van den Broek-Blaak, och op 2 Sekonnen. Leaderin am General ass d'Chantal van den Broek-Blaak mat engem Virsprong vu 20 Sekonnen op d'Marlen Reusser. Um Freideg huet déi 34 Joer al Lëtzebuergerin Christine Majerus no enger Chute io misse verletzungsbedéngt opginn. D'Top10 1 VOS Marianne Jumbo-Visma Women Team 4:15:08

2 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//Sram Racing 0:02

3 BLAAK Chantal Team SD Worx 0:02

4 PIETERS Amy Team SD Worx 0:17

5 VOLLERING Demi Team SD Worx 0:17

6 BASTIANELLI Marta Ale' BTC Ljubljana 0:17

7 JACKSON Alison Liv Racing 0:17

8 GEORGI Pfeiffer Team DSM 0:19

9 DUVAL Eugénie FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:19

10 HARRIS Ella Canyon//Sram Racing 0:21 De General 1 BLAAK Chantal Team SD Worx 10:50:38

2 REUSSER Marlen Ale' BTC Ljubljana 0:20

3 VAN DIJK Ellen Trek - Segafredo 0:30

4 VOLLERING Demi Team SD Worx 1:03

5 VOS Marianne Jumbo-Visma Women Team 1:04

6 GEORGI Pfeiffer Team DSM 1:23

7 PIETERS Amy Team SD Worx 1:42

8 JACKSON Alison Liv Racing 2:08

9 KOREVAAR Jeanne Liv Racing 2:30

10 BASTIANELLI Marta Ale' BTC Ljubljana 2:39