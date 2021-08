Fir den 28 Joer ale Lëtzebuerger ass et déi éischt Course zanter dem Tour de Suisse an no sengen 2 Operatiounen.

D'Ekipp AG2R Citroën huet en Dënschdeg iwwer Instagram bekannt ginn, datt de Bob Jungels un den Depart vum Tour de Luxembourg geet. Den Tour de Luxembourg gëtt vum 14. bis den 18. September gefuer. D'Course gëtt live op RTL iwwerdroen.