De Lëtzebuerger Jempy Drucker fiert als 106. mat engem Retard vun enger Minutt an 31 Sekonnen iwwert d'Arrivée.

Op der 2. Etapp vum Benelux Tour gouf een Zäitfueren iwwer 11,1 Kilometer zu Lelystad gefuer.

Dee séierste Chrono hat de Stefan Bissegger. Hien hat eng Avance vu 15 Sekonnen op den Edoardo Affini. 3. gëtt de Stefan Küng op 20 Sekonnen.

Neie Leader am General ass de Gewënner vum Dag Stefan Bissegger mat enger Avance vun 19 Sekonnen op den 2. Kasper Asgreen an den 3. Stefan Küng.

De Jempy Drucker klasséiert sech als 106. op eng Minutt an 31 Sekonnen. Am General ass de Lëtzebuerger den 102. op 3 Minutten an 22 Sekonnen.

D'Top 10

1 BISSEGGER Stefan EF Education - Nippo 0:12:08

2 AFFINI Edoardo Team Jumbo-Visma 0:15

3 KÜNG Stefan Groupama - FDJ 0:20

4 ASGREEN Kasper Deceuninck - Quick Step 0:21

5 WALSCHEID Max Team Qhubeka NextHash 0:22

6 DUMOULIN Tom Team Jumbo-Visma 0:23

7 KRAGH ANDERSEN Søren Team DSM 0:24

8 CAMPENAERTS Victor Team Qhubeka NextHash 0:26

9 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 0:29

10 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 0:31

...

106 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 1:31

De General

1 BISSEGGER Stefan EF Education - Nippo 3:44:29

2 ASGREEN Kasper Deceuninck - Quick Step 0:19

3 KÜNG Stefan Groupama - FDJ ,,

4 WALSCHEID Max Team Qhubeka NextHash 0:21

5 CAMPENAERTS Victor Team Qhubeka NextHash 0:26

6 LAPORTE Christophe Cofidis, Solutions Crédits 0:28

7 MOHORIČ Matej Bahrain - Victorious 0:36

8 DURBRIDGE Luke Team BikeExchange 0:38

9 COLBRELLI Sonny Bahrain - Victorious 0:42

...

102 DRUCKER Jempy Cofidis, Solutions Crédits 3:22