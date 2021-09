Mat enger ganz staarker Leeschtung konnt de Primoz Roglic och nach déi lescht Etapp virum Magnus Cort Nielsen gewannen.

Op der leschter an 21. Etapp gouf en Eenzelzäitfueren iwwer hiwweleg 33,8 km vu Padron op Santiago de Compostela gefuer. Mat enger ganz staarker a beandrockender Leeschtung huet de Primoz Roglic seng Victoire am General mat enger Victoire op dëser leschter Etapp bestätegt. Virum Zäitfueren hat en e komfortabele Virsprong an huet dësen Ecart nach weider ausgebaut. Dëst ass déi 3. Kéier dat de Slowen d'Vuelta konnt gewannen.

Spannend war et an der Lutte ëm déi 3. Plaz am General tëscht dem Jack Haig an dem Adam Yates. Hei konnt sech awer den Jack Haig duerchsetzen a gëtt den 3.. Déi zweet Plaz am General konnt de Spuenier Enric Mas verdeedegen.

Hannert dem Primoz Roglic gëtt op der leschter Etapp de Magnus Cort 2. virum Hollänner Thymen Arensman.

De wäissen Trikot vum beschte jonken konnt sech de Schwäizer Gino Mäder sécheren. Beschte Sprinter gëtt den Hollänner Fabio Jakobsen an de Biergtrikot huet sech den Australier Michael Storer geséchert.

D'Top10

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 0:44:02

2 CORT Magnus EF Education - Nippo 0:13

3 ARENSMAN Thymen Team DSM 0:51

4 ČERNÝ Josef Deceuninck - Quick Step 1:16

5 HAGA Chad Team DSM 1:42

6 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 1:49

7 GROßSCHARTNER Felix BORA - hansgrohe 1:51

8 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma ,,

9 MAS Enric Movistar Team 2:04

10 IZAGIRRE Ion Astana - Premier Tech 2:05

De General

1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 850 400 83:55:29

2 MAS Enric Movistar Team 680 290 4:42

3 HAIG Jack Bahrain - Victorious 575 240 7:39

4 YATES Adam INEOS Grenadiers 460 220 9:06

5 MÄDER Gino Bahrain - Victorious 380 200 11:33

6 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 320 190 13:27

7 DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates 260 180 18:32

8 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 220 170 18:54

9 MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 180 160 20:26

10 GROßSCHARTNER Felix BORA - hansgrohe 140 150 22:21