Am Cyclissem war e Mëttwoch de Moien den Optakt vun den Europameeschterschaften an Italien.

De Mëttwoch de Moie war aus Lëtzebuerger Siicht schonn d’Marie Schreiber am Zäitfuere vun de Juniorinnen am Asaz. Déi 18 Joer al Lëtzebuergerin koum no 22,4 Kilometer op déi 23 Plaz mat engem Retard vun 3 Minutten an 22 Sekonnen. Gold goung un d’Russin Alena Ivanchenko, virum Antonia Niedermaier aus Däitschland an dem Elise Uijen aus Holland.

E Mëttwoch war et och nach un de Junioren, wou de Mathieu Kockelmann de 17. ginn ass. De Lëtzebuerger hat no 22,4 Kilometer e Retard vun enger Minutt 33 op de Gewënner Alec Segaert aus der Belsch. Bronze a Sëlwer ware fir de Belsch Cian Uijtdebroeks an de Fransous Eddy Le Huitouze. Den Alexandre Kess ass dee 37. op 2 Minutten a 47 Sekonne ginn.