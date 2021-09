Déi nächst Woch gëtt vun en Dënschdeg bis e Samschdeg déi 81. Editioun vum Skoda Tour de Luxembourg am Cyclissem gefuer.

Déi fënnef Etappe queesch duerch d'Land verspriechen eng interessant Course. Dëst Joer steet no laanger Zäit nees een Zäitfueren um Programm. 2005 gouf de leschte Contre-la-montre an de Stroosse vu Beetebuerg gefuer. De Fabian Cancellara hat dat gewonnen a säi Coequipier Kim Kirchen war de 5. ginn. Dono stoung laang Joren de Prolog an der Stad um éischten Dag vun der Course um Programm.

D'Sécherheet war och e Mëttwoch op der Pressekonferenz e grousst Thema an no de Problemer vum leschte Joer huet ee sech seriö Gedanke gemaach. All Circuit, deen um Enn vun der Etapp gefuer gëtt, ass komplett zou. Am grousse Ganze soll et op der Streck iwwer Land kee Géigeverkéier méi ginn.

De Parcours vun dëser 81. Editioun ass schwéier. Lass geet et mat enger éischter Etapp op de Kierchbierg, wou eventuell d'Sprinter eng Chance dierften hunn. Den Dag drop mat der Arrivée zu Eschduerf kann ee sech awer grouss Ecarten erwaarden, éier no der Etapp op Mamer dann am Zäitfuere ronderëm Diddeleng d'Leader nees musse weisen, wat se drop hunn. D'Arrivée sonndes an der Stad op engem méi grousse Circuit iwwer de Pabeierbierg bitt dann eng leschte Chance, fir d'Klassement nach emol op Kopp ze dréien.

Nimm wéi Nibali a Mollema, awer och Gaudu, Pinot a Quintana falen an der Startlëscht besonnesch op. Am Ganze ginn 8 Lëtzebuerger un den Depart. Jungels, Gastauer a Kirsch sinn hei déi bekanntsten Nimm.

De Skoda Tour de Luxembourg kënnt Dir all Dag live vu 14 Auer un op der Tëlee an am Stream op RTL.lu live suivéieren. An och de Radio ass live mat dobäi.

PDF: Schreiwes Skoda Tour de Luxembourg

D'Etappen am Iwwerbléck

Dënschdeg, 14. September: Stad (Coque) - Stad (Kierchbierg) 140 km

Mëttwoch, 15. September: Stengefort - Eschduerf 186,1 km

Donneschdeg, 16. September: Munneref - Mamer 189,3 km

Freideg, 17. September: Diddeleng - Diddeleng (CLM) 25,3 km

Samschdeg, 18. September: Miersch - Lëtzebuerg 183,7 km