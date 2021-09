Op der Cyclissem-EM zu Trento an Italien stoung e Freideg d’Stroossecourse bei de Junioren iwwer 107,2 Kilometer um Programm.

Gewonne gouf d'Course vum Romain Grégoire aus Frankräich. Beschte Lëtzebuerger war den Arno Wallenborn op der 31. Plaz mat engem Retard vun 10 Sekonnen. De Mil Morang gouf den 53. Op 4 Minutten an 23 Sekonnen an de Mathieu Kockelmann de 75. Op 8 Minutten an 38 Sekonnen. Den Alexandre Kess, de Max Gilles an den Noé Ury sinn d’Course net zu Enn gefuer.

Bei de Juniorinne gouf et no 67,6 Kilometer eng Victoire vum Linda Riedmann aus Däitschland virum Eleonora Ciabocco an dem Eglantine Rayer. Aus Lëtzebuerger Siicht war d'Marie Schreiber um Depart, si ass awer net ukomm.