D'Hollännerin huet d'Course bei der EM e Samschdeg dominéiert a sech en solitaire behaapt.

Bei der Europameeschterschaft am Cyclissem huet sech e Samschdeg an der Course en Ligne vun den Dammen d'Ellen van Dijk d'Goldmedail geséchert. D'Hollänerin hat no den 107,2 Kilometer zu Trento an Italien eng Avance vun enger Minutt an 18 Sekonnen op déi Zweet Liane Lippert aus Däitschland. Bronze ass un d'Rasa Leleivyté aus Litauen gaangen. Och si hat e Retard vun enger Minutt an 18 Sekonnen.

Et war keng Lëtzebuergerin um Depart.