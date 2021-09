E Sonndeg war zu Trento an Italien de leschten Dag vun der Europameeschterschaft am Cyclissem.

De Sonny Colbrelli huet sech e Sonndeg bei der EM am Cyclissem déi lescht Goldmedail geséchert. Den Italiener huet sech an der Stroossecourse no 179,2 Kilometer am Sprint virum Belsch Remco Evenepoel duerchgesat. Mat engem Retard vun enger Minutt an 30 Sekonnen ass de Fransous Benoît Cosnefroy deen Drëtte ginn.

D'Lëtzebuerger Kevin Geniets, Michel Ries, Luc Wirtgen a Jan Petelin sinn d'Course net op en Enn gefuer. Nëmmen 31 Coureure sinn ukomm.

D'Top 10 vun der Course

1 COLBRELLI Sonny Italy 250 75 4:19:45

2 EVENEPOEL Remco Belgium 200 55 ,,

3 COSNEFROY Benoît France 150 40 1:30

4 TRENTIN Matteo Italy 125 32 1:44

5 POGAČAR Tadej Slovenia 100 28 ,,

6 HIRSCHI Marc Switzerland 90 24 ,,

7 HOELGAARD Markus Norway 80 20 ,,

8 HERMANS Ben Belgium 70 18 1:46

9 SIVAKOV Pavel Russia 60 16 1:49

10 CAMPENAERTS Victor Belgium 50 14 5:41