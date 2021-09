En Dënschdeg fänkt am Cyclissem den Tour de Luxembourg un. 5 Etappe gi gefuer mat am Ganze 723 Kilometer.

Kuerz virun der Weltmeeschterschaft sinn dëst Joer eng Partie grouss Nimm um Depart, wéi den Italiener Vincenco Nibali, de Kolumbianer Nairo Quintana, den Australier Caleb Ewan oder och nach de Fransous Thibaut Pinot. An dann ass et och de Retour no senger OP vum Bob Jungels.

Tour de Luxembourg/Reportage Rich Simon

Ee vu sengen Equipieren an der franséischer Ekipp AG2R ass deen anere Lëtzebuerger, de Ben Gastauer. Fir hien ass et déi leschte Course a senger Karriär. Nom Tour de Luxembourg zitt hien nämlech ee Schlussstréch. D'Etappen, déi hunn et dëst Joer a sech. Lass geet et mat enger relativ kuerzer Etapp iwwer 140 Kilometer, mat Depart an Arrivée um Kierchbierg. Responsabel fir de Parcours ass de Frank Schleck. Hien erhofft sech ënnert anerem vun der zweeter Etapp ganz vill.

"Do mussen d'Leader erausstiechen. Déi drëtt Etapp zu Mamer ass eppes fir Sprinter. Déi 4. ass nees eppes fir d'Leaderen. Do gëtt ee Contre-la-Montre zu Diddeleng gefuer. Domadder ass et awer net gedoen. Déi leschten Etapp, déi gëtt richteg schwéier. Mat engem Schlusscircuit, dee wuel méi grouss ginn ass, awer mam Briddelerkräiz och nees méi schwéier."

2009 huet de Fank Schleck den Tour de Luxembourg gewonnen. Fir hien ass et wichteg, datt e puer Critèrë betruecht ginn, fir ee flotte Parcours op d'Been ze stellen.

"Déi éischte Prioritéit ass, datt mir ee flotten a séchere Parcours hunn. Dann ass déi aner Prioritéit, datt mir eng Course dra kréien. Dann ass awer och meng Grimpeur-DNA mat duerchgaangen. An dann awer och ee flotten touristeschen Deel, wou mir am Éislek vill fonnt hunn."

Déi 5 Etappe gi souwuel live bei eis um Radio wéi och op der Tëlee, op RTL.lu an RTL Play iwwerdroen.

Tour de Luxembourg

En raison de la course cycliste, des perturbations du trafic sont possibles du 14.-18.09.2021 à travers le pays.



📌Voici quelques conseils pour le bon déroulement: https://t.co/AKYBz0A7JK

ℹ️ Infos concernant les 5 étapes: https://t.co/EfI1Y8CcSo pic.twitter.com/QawBc67av5 — Police Luxembourg (@PoliceLux) September 13, 2021

Schreiwes vun der Police

Tour de Luxembourg 2021 - Déroulement et missions de la Police Du 14 au 18 septembre 2021 aura lieu la 81e édition du Tour de Luxembourg, traversant presque tout le pays en cinq étapes. Comme chaque année, la sécurité sur le circuit du tour a été élaborée en collaboration entre l'organisateur de la course et la Police.

Sécurisation de l'itinéraire de la course et missions de la Police

La responsabilité principale de la sécurisation de l'itinéraire incombe à l'organisateur, même si la Police est chargée de fournir des conseils à celui-ci et de sécuriser certaines sections de l'itinéraire.

L'organisateur est tenu d'utiliser des signaleurs pour la protection de la course ainsi que des motocyclistes comme signaleurs mobiles. L'organisateur doit sécuriser la piste aux endroits où la course a le droit de passage à l'aide de signaleurs, de barrières, etc.

La Police, quant à elle, est en charge de la sécurité sur le parcours aux endroits où les coureurs n'ont pas le droit de passage selon le tracé "normal" de la route. De plus, il incombe à la Police d'arrêter la circulation à contresens.

Messages de sécurité pour les usagers de la route

Dans le cadre du Tour de Luxembourg, nous souhaitons attirer l'attention des différents usagers de la route sur certains aspects de sécurité :

Renseignez-vous sur les fermetures, les perturbations de circulation et l'itinéraire des cinq étapes de la course sur le site officiel du Tour de Luxembourg avant votre départ.

avant votre départ. Suivez les informations de circulation routière diffusées via radio.

Soyez attentif aux panneaux de signalisation et faites attention à tout changement. Si une route est barrée, elle ne doit pas être empruntée par une personne non autorisée.

Le début du passage des cyclistes et des fermetures qui en résultent sont signalés par le passage d'une voiture ouvreuse (équipée d'un drapeau rouge) . Après le passage de ce véhicule, la fermeture de la piste reste en vigueur jusqu'au passage de la voiture de balai (équipée d'un drapeau vert) ou jusqu'à ce qu'un agent de police ou un signaleur officiel du Tour de Luxembourg autorise à nouveau le passage pour les usagers de la route.

. Après le passage de ce véhicule, la fermeture de la piste reste en vigueur jusqu'au passage de la ou jusqu'à ce qu'un agent de police ou un signaleur officiel du autorise à nouveau le passage pour les usagers de la route. Si vous êtes arrêté par un agent de police pendant la course, vous devez rester stationnaire jusqu'à ce que l'agent de police vous fasse signe de continuer ou jusqu'à ce que la voiture de balai (équipée d'un drapeau vert) soit passée, même si cela prend plusieurs minutes. Si vous vous arrêtez à un tel poste, veuillez allumer vos feux de détresse.

soit passée, même si cela prend plusieurs minutes. Si vous vous arrêtez à un tel poste, veuillez allumer vos feux de détresse. Il en va de même pour un signaleur officiel du Tour de Luxembourg. Si un tel signaleur indique le passage de la course, il n'est pas permis de continuer la conduite et d'accéder au parcours de la course. Attendez jusqu'à ce qu'un agent de police ou un signaleur vous donne le signal de continuer ou jusqu'à ce que la voiture de balai (équipée d'un drapeau vert) soit passée.

Si, malgré tout, un conducteur se trouve sur la piste pendant la course, il est tenu de se garer sur le côté droit, d'allumer les feux de détresse et de suivre les instructions de la Police ou des officiels du Tour de Luxembourg. Les chauffeurs ne devront en aucun cas continuer la route, même s'il n'y a pas de cyclistes en vue jusqu'à ce qu'un agent de police ou un signaleur donne le signal de continuer ou jusqu'à ce que la voiture de balai soit passée.

Les injonctions des membres de la Police

Lors d'interventions, d'accidents ou d'autres perturbations de circulation, les agents de police peuvent, si nécessaire, donner des instructions de circulation aux usagers de la route, qui doivent être respectées.

Sont à considérer en outre comme injonctions, les ordres verbaux donnés par les agents ainsi que l'affichage sur les véhicules utilisés dans le cadre des missions.

Attention : les injonctions prévalent sur les règles de circulation ainsi que sur les indications des signaux colorés lumineux et des signaux routiers.

Trouvez les injonctions les plus courantes sur notre site : https://police.public.lu/fr/prevention/securite-routiere/injonctions.html