Op der éischter Etapp vum Tour de Luxembourg stoungen en Dënschdeg 140 Kilometer um Programm, mat Depart fictif bei Coque an Arrivée um Kierchbierg.

An der Echappée waren den Jack Bauer, de Sebastien Schöneberger, de Kenny Molly, den Angel Fuentes Paniego, den Evaldas Siskevicius an den Emerson Oronte. De Soslevicius an den Oronte hunn awer mat der Zäit den Uschloss un d'Grupp verluer. An de leschte Kilometer sinn dunn nach 3 weider Coureuren an de Peloton zeréckgefall, soudass et dann den Jack Bauer war, deen eleng un der Spëtzt virun 30 weidere Cycliste war. 2,2 Kilometer virun der Arrivée gouf hien dunn awer nach ageholl. An der Phas duerno hunn dunn ëmmer rëm eng Partie Coureure sech ofgesat an um Enn war et den João Almeida vu Quickstep, deen zesumme mam Peloton als éischten iwwert d'Arrivée gefuer ass. Op der zweeter an drëtter Plaz sinn de Bauke Mollema an de Marc Hirschi an d'Zil gefuer.

De Luc Wirtgen ass als 13. mat der selwechter Zäit wéi de Gewënner duerch d'Zil gefuer, den Arthur Kluckers ass 43. op 52 Sekonnen. Den Tom Wirtgen gouf 57. op 2:17 Minutten. Vun deenen anere Lëtzebuerger leien nach keng Resultater vir.

D'Top10



1 ALMEIDA João Deceuninck - Quick Step 3:16:09

2 MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo ,,

3 HIRSCHI Marc UAE-Team Emirates ,,

4 CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team ,,

5 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic ,,

6 HERRADA Jesús Cofidis, Solutions Crédits ,,

7 GAUDU David Groupama - FDJ ,,

8 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team ,,

9 PINOT Thibaut Groupama - FDJ ,,

10 GOOSSENS Kobe Lotto Soudal ,,

...

13 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

43 KLUCKERS Arthur Leopard Pro Cycling 0:52

57 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 2:17

De General

1 ALMEIDA João Deceuninck - Quick Step 3:15:59

2 MOLLEMA Bauke Trek - Segafredo 0:04

3 HIRSCHI Marc UAE-Team Emirates 0:06

4 CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team 0:10

5 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic ,,

6 HERRADA Jesús Cofidis, Solutions Crédits ,,

7 GAUDU David Groupama - FDJ ,,

8 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team ,,

9 PINOT Thibaut Groupama - FDJ ,,

10 GOOSSENS Kobe Lotto Soudal ,,

...

13 WIRTGEN Luc Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

43 KLUCKERS Arthur Leopard Pro Cycling 1:02

57 WIRTGEN Tom Bingoal Pauwels Sauces WB 2:27