Op der zweeter Etapp vum Tour de Luxembourg stoungen e Mëttwoch 186,1 Kilometer um Programm, ugefaangen zu Stengefort a mat Destinatioun Eschduerf.

De Marc Hirschi huet dës Etapp fir sech entscheet an ass elo éischten am General. Den 1. vun der Dag virdrun, den João Almeida ass zweete ginn. Den Arthur Kluckers ass beschte Lëtzebuerger vun der Course an och elo am General.

De Resumé vun der Cours

Knapp 3 Stonne virun der Arrivée hu sech de Sebastian Schönberger (B&B Hotels), de Kenny Moll (Bingoal), den Adam de Vos (Rally) an de Kamil Gradek (Vini Zabu) an der Echappée ofgesat. Knapp 30 Kilometer virun der Arrivée gouf dunn awer och dee leschte Leader vum Peloton ageholl. No 10 Kilometer huet dunn den Anthony Turgis vun Total Energies sech ofgesat an d'Féierung iwwerholl. De Fransous ass dunn och laang Zäit Leader bliwwen an huet tëschenzäitlech eng Avance vu ronn 30 Sekonnen erausgefuer. An de leschte 6 Kilometer ass de Peloton, zu deem och de Gewënner vum Dag zielt, ëmmer méi no erukomm an aus Esch-Sauer eraus fir erop op Eschduerf ass et dunn Almeida a co. gelongen, de Coureur anzehuelen. Duerno huet den 3. vun der leschter Etapp de Marc Hirschi, sech ofgesat a konnt och bis op d'Arrivée 1. bleiwen an dës Etapp wannen. Den Joāo Almeida ass zweete ginn.

Am General ass de Marc Hirschi elo den neie Leader, dat virum Joao Almeida. Den Arthur Kluckers ass als éischte Lëtzebuerger op 5:41 Minutten duerch d'Zil gefuer. De Luc Wirtgen gouf 60. op 13:02 Minutten. De Cedric Preis an de Tom Wirtgen sinn als 88. an 89. duerch d'Arrivée gefuer, allebéid mat engem Retard vun 13:18 Minutten. An der Grupp vu Coureure waren och de Bob Jungels (92.), de Ben Gastauer (100.) an den Alex Kirsch (101.).

D'Top10



1 HIRSCHI Marc - UAE-Team Emirates 4:45:12

2 ALMEIDA João - Deceuninck - Quick Step 0:08

3 GAUDU David - Groupama - FDJ ,,

4 FORMOLO Davide - UAE-Team Emirates ,,

5 DE LA CRUZ David - UAE-Team Emirates ,,

6 PINOT Thibaut - Groupama - FDJ ,,

7 LATOUR Pierre - Team TotalEnergies 0:20

8 REICHENBACH Sébastien - Groupama - FDJ ,,

9 QUINTANA Nairo - Team Arkéa Samsic ,,

10 CHAMPOUSSIN Clément - AG2R Citroën Team ,,

...

32 KLUCKERS Arthur - Leopard Pro Cycling 5:41

60 WIRTGEN Luc - Bingoal Pauwels Sauces WB 13:02

88 PRIES Cedric - Leopard Pro Cycling 13:18

89 WIRTGEN Tom - Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

92 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team ,,

100 GASTAUER Ben - AG2R Citroën Team ,,

101 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo ,,

De General

1 HIRSCHI Marc - UAE-Team Emirates 5 8:01:06

2 ALMEIDA João - Deceuninck - Quick Step 0:04

3 GAUDU David - Groupama - FDJ 0:19

4 PINOT Thibaut - Groupama - FDJ 0:23

5 FORMOLO Davide - UAE-Team Emirates ,,

6 DE LA CRUZ David - UAE-Team Emirates ,,

7 QUINTANA Nairo - Team Arkéa Samsic 0:33

8 CHAMPOUSSIN Clément - AG2R Citroën Team 0:35

9 MOLLEMA Bauke - Trek - Segafredo ,,

10 HERRADA Jesús - Cofidis, Solutions Crédits ,,

...

33 KLUCKERS Arthur - Leopard Pro Cycling 6:48

48 WIRTGEN Luc - Bingoal Pauwels Sauces WB 13:17

65 WIRTGEN Tom - Bingoal Pauwels Sauces WB 15:50

86 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 19:49

87 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo ,,

93 GASTAUER Ben - AG2R Citroën Team 23:48

101 PRIES Cedric - Leopard Pro Cycling 28:11