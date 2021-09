Op der 3. Etapp vum Tour de Luxembourg stoungen en Donneschden 189,3 km vu Munneref op Mamer um Programm. Eng Etapp, déi de Sprinter dierft gefalen hunn.

Et war déi längste vun deene 5 Etappen, déi dës Woch gefuer ginn ass. Den Alex Kirsch war bal bis kuerz viru Schluss mat der Echappée vir, um Enn huet awer de Sacha Modolo aus engem Massesprint eraus gewonnen. De Cedric Preis ass beschte Lëtzebuerger op déi selwecht Zäit ginn

Am General ass de Marc Hirschi weiderhin de Leader.

De Resumé vun der Cours

Knapp 100 Kilometer virun der Arrivée hu sech de Ben O'Connor (Ag2r), de Kenneth van Rooy (Sport Vlaanderen), de Philipp Walsleben (Alpecin), de Lëtzebuerger Alex Kirsch (Trek), de Ceriel Densal (Bingoal) an de Jasper de Buyst (Lotto-Soudal) sëch an der Echappée ofgesat. Vun deene war den Densal deen éischten, deen den Uschloss verluer huet, dat knapp 47 Kilometer viru Schluss. Mam Luc Wirtgen huet et 45 Kilometer viru Schluss ee weidere Lëtzebuerger mat enger Konterattack probéiert, hie konnt sech awer net definitiv ofsetzen a kuerz virum Katrewang ass hien dann och ageholl ginn. 14 Kilometer virun der Arrivée hat de Jasper de Buyst keng Kraaft méi. De Belsch huet nach eng Kéier probéiert ze acceleréieren, dat huet awer net méi geklappt. Réischt 650 Meter virun der Arrivée gouf d'Echappée ageholl an domat hat och de Lëtzebuerger Alex Kirsch net méi d'Chance, dës Etapp ze gewannen. Erfollegräich war hei nämlech den Italiener Sacha Modolo vun Alpecin-Fenix, dee sech am Schlusssprint am beschte geschloen huet. De Cedric Preis ass beschte Lëtzebuerger mat der selwechter Zäit wéi de Gewënner op der 44. Plaz. An deem selwechte Grupp ass dann och den Tom Wirtgen als 56. iwwert d'Linn gefuer. Den Arthur Kluckers ass mat 13 Sekonne Retard 65. ginn an de Luc Wirtgen gouf mat der selwechter Zäit 71. Eng Plaz hannendrun ass de Bob Jungels op 18 Sekonnen an de Ben Gastauer ass mat him als 74. ukomm. Batter fir den Alex Kirsch: Trotz senger ganz laanger Participatioun un der Echappée ass hien um Enn als leschte Lëtzebuerger an d'Zil gefuer, dat mat 44 Sekonne Retard op der 89. Plaz.

© Paul Hilbert

D'Top10

1 MODOLO Sacha - Alpecin-Fenix 4:17:47

2 COSNEFROY Benoît - AG2R Citroën Team ,,

3 GROSU Eduard-Michael - DELKO ,,

4 BOASSON HAGEN Edvald - Team TotalEnergies ,,

5 VENDRAME Andrea - AG2R Citroën Team ,,

6 CHAMPOUSSIN Clément - AG2R Citroën Team ,,

7 MARIT Arne - Sport Vlaanderen - Baloise ,,

8 BONNAMOUR Franck - B&B Hotels p/b KTM ,,

9 PEÑALVER Manuel Burgos-BH ,,

10 DE KLEIJN Arvid - Rally Cycling ,,

…

44 PRIES Cedric - Leopard Pro Cycling ,,

56 WIRTGEN Tom - Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

65 KLUCKERS Arthur - Leopard Pro Cycling 0:13

71 WIRTGEN Luc - Bingoal Pauwels Sauces WB ,,

72 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 0:18

74 GASTAUER Ben - AG2R Citroën Team ,,

89 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo 0:44

Am General

1 HIRSCHI Marc - UAE-Team Emirates 12:18:53

2 ALMEIDA João - Deceuninck - Quick Step 0:04

3 GAUDU David - Groupama - FDJ 0:19

4 PINOT Thibaut - Groupama - FDJ 0:23

5 DE LA CRUZ David - UAE-Team Emirates ,,

6 FORMOLO Davide - UAE-Team Emirates ,,

7 QUINTANA Nairo - Team Arkéa Samsic 0:33

8 CHAMPOUSSIN Clément - AG2R Citroën Team 0:35

9 HERRADA Jesús - Cofidis, Solutions Crédits ,,

10 LATOUR Pierre - Team TotalEnergies ,,

...

32 KLUCKERS Arthur - Leopard Pro Cycling 7:01

49 WIRTGEN Luc - Bingoal Pauwels Sauces WB 13:30

61 WIRTGEN Tom - Bingoal Pauwels Sauces WB 15:50

82 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 20:07

85 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo 20:30

90 GASTAUER Ben - AG2R Citroën Team 24:06

98 PRIES Cedric - Leopard Pro Cycling 28:11