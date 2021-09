Op der 4. Etapp vum Tour de Luxembourg stoung e Freideg en Zäitfueren iwwer 25,4 Kilometer vun Diddeleng op Diddeleng um Programm.

Gewonnen huet hei de Mattia Cattaneo vun Deceunick - Quick Step. Säi Coequipier João Almeida ass mat engem Retard vun 2 Sekonnen op déi zweet Plaz gefuer an iwwerhëlt rëm d'Féierung am General. De Marc Hirschi, deen um Freideg nach am giele Maillot gefuer ass, ass de 6. op 49 Sekonne ginn.

De Bauke Mollema, deen no der leschter Etapp nach 11. am General war, huet sech wärend der Course iwwerschloen an ass herno op der 98. Plaz gelant. Doduerch ass hien elo op déi 26. Plaz gefall.

Beschte Lëtzebuerger ass den Arthur Kluckers ginn, dat mat 1 Minutt an 51 Sekonne Retard op der 36. Plaz. Hie bleift am General dee beschte Lëtzebuerger a läit nach ëmmer op der 32. Plaz.

Den Alex Kirsch gouf 38. op 1 Minutt 55, den Tom Wirtgen 40. op 2 Minutten 11, de Bob Jungels 64. op 3 Minutten an 3 Sekonnen, de Ben Gastauer 87. op 4 Minutten an 1 Sekonn an de Cedric Preis hat als 94. e Retard vu 4 Minutten 20. Leschte Lëtzebuerger gouf de Luc Wirtgen, deen 114. mat engem Retard vu 5 Minutten 32 ginn ass.

D'Top10

1 CATTANEO Mattia - Deceuninck - Quick Step 0:30:53

2 ALMEIDA João - Deceuninck - Quick Step 0:02

3 SKJELMOSE JENSEN Mattias - Trek - Segafredo 0:26

4 DE LA CRUZ David - UAE-Team Emirates 0:35

5 LATOUR Pierre - Team TotalEnergies 0:38

6 HIRSCHI Marc - UAE-Team Emirates 0:49

7 BAUER Jack Team BikeExchange 0:50

8 SWEENY Harry- Lotto Soudal 0:55

9 TIBERI Antonio - Trek - Segafredo ,,

10 NIBALI Vincenzo - Trek - Segafredo 0:57

...

36 KLUCKERS Arthur - Leopard Pro Cycling 1:51

38 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo 1:55

40 WIRTGEN Tom - Bingoal Pauwels Sauces WB 2:11

64 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 3:03

87 GASTAUER Ben - AG2R Citroën Team 4:01

94 PRIES Cedric - Leopard Pro Cycling 4:20

114 WIRTGEN Luc - Bingoal Pauwels Sauces WB 5:32

De General

1 ALMEIDA João - Deceuninck - Quick Step 12:49:51

2 HIRSCHI Marc - UAE-Team Emirates 0:43

3 CATTANEO Mattia - Deceuninck - Quick Step 0:50

4 DE LA CRUZ David - UAE-Team Emirates 0:52

5 LATOUR Pierre - Team TotalEnergies 1:07

6 PINOT Thibaut - Groupama - FDJ 1:21

7 GAUDU David - Groupama - FDJ ,,

8 NIBALI Vincenzo - Trek - Segafredo 1:32

9 FORMOLO Davide - UAE-Team Emirates 1:36

10 HERRADA Jesús - Cofidis, Solutions Crédits 1:37

...

32 KLUCKERS Arthur - Leopard Pro Cycling 8:46

53 WIRTGEN Tom - Bingoal Pauwels Sauces WB 17:55

60 WIRTGEN Luc - Bingoal Pauwels Sauces WB 18:56

80 KIRSCH Alex - Trek - Segafredo 22:19

82 JUNGELS Bob - AG2R Citroën Team 23:04

90 GASTAUER Ben - AG2R Citroën Team 28:01

101 PRIES Cedric - Leopard Pro Cycling 32:25