And the 81st edition of the SkodaTour Luxembourg is over! David Gaudu wins the last stage.



🥇David Gaudu (Groupama)

🥈Joao Almeida (Deceuninck)

🥉Pierre Latour (Total Energies)#skodatour #luxembourg #letsmakeithappen #uciproseries #SkodaTourLuxembourg