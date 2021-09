De fréiere Coequipier vun de Gebridder Schleck ass e Sonndeg un de Suitte vun engem Verkéiersaccident gestuerwen.

De fréieren dänesche Vëlosprofi Chris Anker Sørensen ass gestuerwen. Wéi déi dänesch Televisiounschaîne TV2 Sport matgedeelt huet, war de 37 Joer alen Dän e Sonndeg den Owend zu Zeebruges an der Belsch an een Accident verwéckelt an huet seng uerg Blessuren net iwwerlieft.

De fréiere Coequipier vum Andy a vum Frank Schleck war als Expert fir d'Televisiounschaîne op der Plaz, fir iwwert d'Weltmeeschterschaft op der Strooss ze berichten, déi e Sonndeg ufänkt.

"Mat grousser Trauer hu mir d'Noriicht kritt, datt eise gudde Kolleeg Chris Anker Sørensen dout ass", sou de Sportchef vun TV2 Frederik Lauesen.

De "Chris Anker war wéinst der WM an der Belsch. E Samschdeg den Owend war hie mam Vëlo ënnerwee, gouf vun engem Auto ugestouss an ass méi spéit u senge Blessure gestuerwen. Eis Gedanken an eist déift Matgefill gëlle senger Famill", sou nach de Lauesen.

De Chris Anker Sørensen hannerléisst seng Fra an zwee Kanner.

Wärend senger sportlecher Karriär ass den Dän vill Jore fir d'Ekippe vum Bjarne Riis gefuer, déi ënnert den Nimm CSC, Saxo Bank an Tinkoff-Saxo ugetruede sinn.

Hien huet fënnef Proficoursse gewonnen, dorënner eng Etappevictoire beim Giro d'Italia. Donieft ass hien 2012 beim Tour de France dee 14. ginn. 5 Mol war hie bei der Grande Boucle dobäi.