Den Italiener ka sech nëmme ganz knapps virum Belsch Wout van Aert duerchsetzen. Domat ass et dat nämmlecht Resultat wéi virun 1 Joer.

Um Sonndeg war et an der Belsch den Optakt vun den UCI-Stroosseweltmeeschterschaften am Cyclissem. Beim Zäitfueren iwwer 43,3 km vu Knokke-Heist op Brügge war den Filippo Ganna um Enn dee séiersten a séchert sech domat de WM-Titel am Eenzel Zäitfuere bei den Hären. Lëtzebuerger ware keng um Depart.

Et war eng immens spannend Course tescht dem Belsch Wout van Aert an dem Italiener an dem Titelverteidiger Filippo Ganna. Béid Top Favoritten louchen bei den Teschenzäiten nemmen 1 Sekonn ausarneen. Bis zum Schluss war net ze gesinn ween um Enn d'Nues kéint vir hunn. Op der Linn d'Arrivée hat schlussendlech awer den Titelverdeedeger e Virsprong vun 5,37 Sekonnen Virsprong. Op déi 3. Plaz fiert den Belsch Remco Evenepoel. Den Gewenner vum Tour de France Tadej Pogacar aus Slowenien kennt op déi 10. Plaz.

Nächste Weekend iwwerdréit RTL d'Stroossecourse vun der Elite bei den Hären an Damme live.

D'Top10

1 GANNA Filippo Italy 0:47:47

2 VAN AERT Wout Belgium 0:06

3 EVENEPOEL Remco Belgium 0:44

4 ASGREEN Kasper Denmark 0:46

5 KÜNG Stefan Switzerland 1:07

6 MARTIN Tony Germany 1:18

7 BISSEGGER Stefan Switzerland 1:26

8 HAYTER Ethan Great Britain 1:27

9 AFFINI Edoardo Italy 1:49

10 POGAČAR Tadej Slovenia 1:53