Bei de Weltmeeschterschaften am Zäitfueren zu Bruges war et e Méindeg de Mëtteg un de Fraen am Zäitfueren.

Do war d'Hollännerin Ellen Van Dijk am séiersten. Déi Jonk Fuererin ass déi ronn 30 Kilometer a 36 Minutten a 5 Sekonnen gefuer. Op der 2. Plaz ass d'Marlen Reusser aus der Schwäiz mat 10 Sekonne Retard gelant. Komplettéiert gëtt de Podium vun enger weiderer Hollännerin. D'Annemiek Van Vleuten ass 24 Sekonnen no hirer Landsfra iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer. Eng Lëtzebuergerin war dëst d'Kéier net matgefuer.