Domadder ass et dem Tony Martin a senger leschter Course als Profi gelongen, e weideren Titel ze gewannen.

Op der Weltmeeschterschaft am Vëlossport stoung e Mëttwoch dat sougenannt Mixed-Zäitfueren um Programm. Hei sinn aus all Natioun 3 Dammen an 3 Hären un de Start gaangen.

Um Enn ass déi däitsch Nationalekipp iwwert déi 44,5 Kilometer mat 50 Minutten an 49 Sekonnen de séierste Chrono gefuer. Fir Däitschland um Depart waren d'Lisa Brennauer, d'Lisa Klein, d'Mieke Kröger, den Nikias Arndt, den Tony Martin an de Max Walscheid.

Den Tony Martin hat e Sonndeg ugekënnegt, datt d'Mixed-Zäitfueren déi lescht Course a senger Karriär wär. Mat engem weideren Titel zitt hien deemno elo e Schlussstréch ënnert seng Karriär. Den Däitsche gouf insgesamt 4 Mol Weltmeeschter am Zäitfueren (2011 bis 2013, 2016).

Op der zweeter Plaz sinn e Mëttwoch iwwerdeems d'Hollänner (Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk, Riejanne Markus, Koen Bouwman, Bauke Mollema a Jos van Emden) gelant. Si haten e Retard vun 13 Sekonnen. Mat engem Retard vun 38 Sekonnen huet déi italienesch Delegatioun (Marta Cavalli, Elena Cecchini, Elisa Longo Borghini, Edoardo Affini, Filippo Ganna a Matteo Sobrero) de Podium komplettéiert.

Lëtzebuerg war bei der Course net vertrueden.

De Klassement am Detail

1. Däitschland 50:49

2. Holland 0:13

3. Italien 0:38

4. Schwäiz 0:38

5. Groussbritannien 0:55

6. Dänemark 1:16

7. Belsch 1:21

8. Amerika 2:10

9. Frankräich 2:52

10. Polen 3:23

11. Spuenien 4:06

12. Éisträich 4:33

13. Centre Mondial du Cyclisme 6:29