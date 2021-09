E Samschdeg ass op der Weltmeeschterschaft am Cyclissem d'Course vun den Dammen.

Aus Lëtzebuerger Siicht ginn d'Nina Berton an d'Christine Majerus un den Depart. Ronn 158 Kilometer stinn tëscht Antwerpen a Louvain um Menü.

Christine Majerus am Interview/Reportage Rich Simon

De Parcours op der Weltmeeschterschaft kënnt deem vun engem Tour des Flandres relativ no an dat ass een Tracé, deen dem Christine Majerus dierft entgéintkommen. Nom Depart zu Antwerpen geet et fir d'éischt op de Schlusscircuit vu Louvain, dann op en 2. Circuit mat weidere Koppen, éier een nees an de Stroosse vu Louvain ukënnt. Am ganzen e bëssen iwwer 1.000 Héichtemeter.

"Ech ka sécherlech duerno net soen, datt et ee Circuit war, dee mir net geleeën huet. Ech wëll elo net soen, datt hien op mech zougeschnidden ass, mee et ass eppes, wat ech gäre maachen. Et ginn also keng Excusen. Et muss ee kucken, wéi d'Form den Dag selwer ass, mee de Circuit fannen ech cool."

Enn August ass d'Christine Majerus bei enger Etappecourse an Holland relativ schwéier gefall. D'Lëtzebuerger Championne huet och mussen hospitaliséiert ginn. Dat war sécherlech net déi optimal Preparatioun fir d'Weltmeeschterschaft.

"Ech hunn am Ufank vum Joer gesot, datt et mäin Haaptzil vun der Saison ass. D'Saache sinn awer elo net esou komm wéi ech se erhofft hat. Ech hunn awer versicht, mech esou gutt wéi méiglech unzepassen. D'Aarbecht ass gemaach, elo kucke mir wéi d'Form e Samschdeg ass."

Wéi dat an de leschte Joren ëmmer de Fall ass, wäert dem Christine Majerus no och e Samschdeg de Weltmeeschtertitel just iwwer déi hollännesch Armada féieren.

"All déi aner Natioune musse sech zesummendinn, fir géint d'Hollänner ze fueren a sech awer net ze vill op si ze konzentréieren. Ech wëll elo net soen, datt si intern Problemer hunn, mee si kréie sech dacks net decidéiert, fir wie si solle fueren. Et sinn ze vill Egoen an der Ekipp. Wat déi aner grouss Natiounen am beschte kéinte maachen, wier, fir sech op sech selwer ze konzentréieren a fir hir Leaderin ze fueren."

Nieft dem Christine Majerus ass mam Nina Berton nach eng zweete Lëtzebuergerin um Depart. Fir déi réischt 20 Joer al Sportlerin heescht et an der Course vun de ganz Groussen, Erfarung ze sammelen.

E Samschdeg kënnt Dir bei der Dammecourse dobäi sinn, RTL iwwerdréit vu 14 Auer un live op RTL Télé Lëtzebuerg an am Stream op RTL.lu.