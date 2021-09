Den Italiener Vincenzo Nibali verléisst Trek - Segafredo a geet erëm zeréck bei seng al Ekipp, wou hie scho vun 2013 bis 2016 aktiv war.

De 36 Joer ale Profi geet domat bei déi Ekipp zeréck, mat där hien ënner anerem 2014 den Tour de France gewonnen huet. Zu senge gréissten Erfolleg gehéiere weider nach de Giro d'Italia 2013 an 2016 an d'Vuelta a España 2010.

Fir den Nibali, deen déi lescht Woch nach un der Säit vum Alex Kirsch den 9. am Tour de Luxembourg ginn ass, ass déi Ekipp wéi eng Famill fir hien. Fir de Manager vun Astana, Alexandre Vinokourov, ass den Nibali eng Beräicherung, well hie quasi keng Introduktioun an d'Team an an hire Programm brauch a well ee Coureur mat sou vill Erfarung an Erfolleger eng Motivatioun fir den Nowuess an der Ekipp ass.