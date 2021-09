No der Victoire 2020 an Italien konnt sech de Fransous och dëst Joer nees an der Belsch no 268,3 Kilometer behaapten.

Op der 88. Editioun vun der Cyclissem-WM ass et eng weider Kéier eng Victoire vum Julian Alaphilippe ginn. De franséische Coureur ass zu Louvain en solitaire iwwert d'Arrivée gefuer. Den Dylan Van Baarle aus Holland koum kuerz drop als Zweeten un, dat virum Dän Michael Valgren. Déi zwee Lëtzebuerger Coureuren hunn dobäi kee gudden Dag erwëscht. Ronn 80 Kilometer nom Depart zu Antwerpen war et fir de Kevin Geniets op Grond vu Mokrämp net méi weidergaangen a méi spéit war den Alex Kirsch an eng gréisser Chute verwéckelt. Och fir hie war d'Course méi fréi wéi erwaart eriwwer. D'Top10 1 ALAPHILIPPE Julian 5:56:34

2 VAN BAARLE Dylan 0:32

3 VALGREN Michael ,,

4 STUYVEN Jasper ,,

5 POWLESS Neilson ,,

6 PIDCOCK Thomas 0:49

7 ŠTYBAR Zdeněk 1:06

8 VAN DER POEL Mathieu 1:18

9 SÉNÉCHAL Florian ,,

10 COLBRELLI Sonny ,,