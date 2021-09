De fréiere Vëlosprofi Frank Schleck war e Sonndeg den Owend tëscht 19 an 20 Auer Invité um Radio.

De Rich Simon huet mat him iwwert seng Gran Fondo geschwat, iwwert seng Roll am Tour de Luxembourg an och iwwer seng nei Funktioun bei der Vëlosfederatioun.

Dir kënnt de ganzen Interview, deen an 3 Deeler um Radio diffuséiert gouf, hei lauschteren: